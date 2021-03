Implicados en vacunas Covid falsas estaban en el MP, recalca Sedena

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara que no habían sido detenidos ni puestos a disposición del Ministerio Público los siete tripulantes de la aeronave en la que fueron halladas mil dosis falsas de vacunas Sputnik V en el aeropuerto de Campeche y que pretendían ser trasladadas a Honduras, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que sí se les puso a disposición de las autoridades.

"Se encontraron dos hieleras pequeñas; en la parte superior venían algunos productos, agua, helados y otras cosas que tenían que ir en refrigeración, y al final es donde se localizaron las vacunas.

"Una vez que se localizan, se pone a disposición de las autoridades ministeriales todo lo que es aeronave y las personas que iban ahí", explicó.

El pasado miércoles, la FGR informó que el personal de aduana sólo puso a disposición del Ministerio Público la hielera y la aeronave privada, mientras que los tripulantes evadieron la vigilancia y salieron del hotel de Campeche en el que permanecían.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las dosis no son parte de los lotes adquiridos por su gobierno a Rusia.

Destacó que para evitar casos como éste, se decidió tener el control de las vacunas, pues, en caso de que empresas, gobiernos estatales o municipales hubieran comprado por su parte, "se hubiera generado un desorden".

"Según la investigación, no tienen nada que ver con las vacunas de Sputnik V que está recibiendo el gobierno. También por eso fue muy importante tomar la decisión de que las vacunas las manejara el gobierno federal.

"Si las empresas compraban sus vacunas, si los gobiernos estatales compraban sus vacunas, si los gobiernos compraban sus vacunas, pues íbamos a producir o se iba a generar un desorden, y no sólo eso, sino que no íbamos a tener garantías de que se tratara de vacunas reales, eficaces. Entonces, lo que sucedió aquí demuestra que es importante la coordinación", indicó.

Acusó que algunos periodistas están buscando que las presuntas dosis que decomisaron en Campeche "sean de las nuestras, de las que llegan a México a la Secretaría de Salud. Pues no, o fue un contrabando o son hechizas, es decir, no efectivas".