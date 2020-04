Impondrán arrestos y multas por no usar cubrebocas en Aguascalientes

El gobernador Martín Orozco Sandoval anunció la ampliación de las medidas sanitarias, entre ellas el uso obligatorio de cubrebocas a partir del próximo viernes y la imposición de arrestos, multas y clausuras para personas o comercios que no acaten las disposiciones. Las multas en negocios podrían llegar a los 80 mil pesos.

Luego de que se decretara la Fase 3 del Covid-19, el gobernador decretó el uso obligatorio de gel antibacterial y la sanitización en mercados y en los vehículos de transporte público de pasajeros de los 11 municipios del estado.

Martín Orozco explicó que emitirá un documento oficial con la ampliación de medidas sanitarias, que se publicará en el Periódico Oficial del Estado que establece esas tres medidas para la contención de Covid-19, con las especificaciones y deberes para los comerciantes, sus empleados y clientes; "todos ellos deberán llevar puesta la careta".

Se creará una guardia sanitaria para monitorear y promover el cumplimiento de estas medidas, con personal de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud que estará apoyado por personal de Seguridad Pública.

"Son medidas obligatorias que sin duda tendrán una sanción, habrá inspectores, guardias sanitarios que tendrán que estar vigilando porque en base a la Ley de Salud y a las facultades que se tienen habrá amonestación o apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva o hasta arresto por 36 horas con apoyo de las corporaciones policiacas.

El gobernador señaló que se requiere un mayor control en los mercados y Central de Abastos en donde se ha observado el mayor flujo de personas, luego de que en esos lugares se realizó una campaña de uso de cubrebocas que tuvo poco éxito.

En consecuencia, da el paso que establece la obligación de portarlo en cualquier lugar público donde haya una concentración de personas, dijo.

Serán sancionados los operadores y concesionarios de los camiones y combis de transporte público de los once municipios del estado que permitan el acceso de pasajeros sin cubrebocas, que no lleven gel para uso de los pasajeros o no cumplen las medidas de sanitización.

Resaltó que se amplían las obligaciones para poder tener una mayor tranquilidad, poder seguir controlando la pandemia en este estado. Dijo que es un tema de conciencia, porque lo que menos se quiere es que sea una medida recaudatoria.

Orozco Sandoval anticipó la regionalización de las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, como podría ser en la zona oriente en donde se han detectado brotes de Coronavirus.

El secretario de Salud, Miguel Angel Pizza, señaló que personal de Regulación Sanitaria verificará que los establecimientos de actividades esenciales que están activos cumplan con las disposiciones sanitarias anunciadas por el gobernador y de sana distancia, y en los casos de incumplimiento procederán las sanciones.

"Las sanciones administrativas son apercibimiento, medidas económicas y se puede llegar hasta la clausura del lugar. La medidas económicas pueden llegar a cifras considerables de más de 80 mil pesos".

Dijo que todas las empresas que no tienen una actividad esencial deben estar cerradas. "El comerciante que cumpla con las necesidades de seguridad para contener el Covid-19 no tiene porqué ser sancionado", dijo. Asimismo las personas que no respeten la sana distancia serán apercibidas.

El doctor Pizza destacó que en Aguascalientes se está proporcionando información verídica con respecto al comportamiento de la pandemia en la que se tienen 105 pacientes positivos a Covid-19, con 4 fallecidos y 55 sospechosos.

"Todos debemos participar con la certeza de que las cosas se están haciendo bien".

En Aguascalientes se tiene una capacidad de 200 camas para terapia intensiva en hospitales Covid-19 para la fase 3.