Imponen trabajo comunitario en Hermosillo a quien no use cubrebocas

El Comité de Salud Municipal, encabezado por la alcaldesa Célida López Cárdenas, determinó imponer trabajo comunitario a quien no use cubrebocas, así como ampliar el horario de movilidad de ciudadanos, supermercados y tiendas comerciales e iniciar la primera etapa de reactivación comercial en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el ayuntamiento, estas nuevas medidas de ampliar el horario de movilidad de 6:00 a 21:00 horas, al igual que supermercados y tiendas de conveniencia, se tomaron con el fin de reducir las afectaciones provocadas por las altas temperaturas, superiores a los 40 grados.

Se aplicarán sanciones para quienes no cumplan con el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos, comercios, negocios y cualquier otro espacio susceptible de presencia de ciudadanos, las cuales implican trabajo en beneficio de la comunidad previa comparecencia ante un Juez Cívico Municipal.

"Somos conscientes de la importancia de que hay una necesidad de protegernos entre todos, entramos a una etapa de calor muy intenso durante los próximos días, pero también esta medida de ampliar el horario de movilidad permitirá que la actividad económica esencial continúe en ese lapso", enfatizó la presidenta municipal.

"Necesitamos ser corresponsables. Todas las personas que no usen cubrebocas podrán ser requeridas y sancionadas por las Brigadas de Vida y Seguridad Pública para realizar el trabajo comunitario previa comparecencia ante un Juez Cívico Municipal".

Otra de las medidas aprobadas fue la apertura de negocios en el Centro Comercial de Hermosillo, previo cumplimiento de la capacitación y protocolos sanitarios de prevención del Covid-19, implementados por las autoridades de Salud, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

El secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Joaquín Rodríguez Vejar, destacó la importancia de tomar estas medidas debido a las altas temperaturas y eso representa otros riesgos para la salud de los hermosillenses pero es importante seguir protegiéndose.

El comisario de Seguridad Pública, general Gilberto Landeros Briseño, precisó que en un día normal sin restricciones, circulan hasta 180 mil vehículos en la ciudad, en tanto que mediante las medidas implementadas, se registraron un promedio diario de 38 mil vehículos, lo que representa un 12.75% del parque vehicular general de alrededor de 300 mil automóviles.

"Con la reducción de horarios de circulación, efectivamente, no ha incrementado el aforo vehicular en forma significativa, como ocurría antes de implementar los filtros", señaló.

Los integrantes del Comité de Salud coincidieron que a partir de las 21:00 horas generalmente ya no hay alta necesidad de desarrollar actividades esenciales, pero el espacio entre las 18:00 y 21:00 horas permite al ciudadano no ser víctimas de las altas temperaturas y si concluir sus actividades del día.

El Comité Municipal de Salud está integrado por la alcaldesa Celida Teresa López Cárdenas; Joaquín Rodríguez Vejar, secretario ejecutivo; Bernardeth Ruiz Romero, secretaria técnico y Ramón Ignacio Atondo Cruz, coordinador operativo del comité.

Como vocales, la regidora Emma Guadalupe Rodríguez Molina, Gilberto Landeros Briseño, Santa Agustina Aguilar Carrillo, Enrique Manuel Ramírez, Manuel Molina Yépiz y Rafael René Romero Barrón.