Importante, tener un Poder Judicial independiente: embajador de EU

Lo más importante para una sociedad es tener un Poder Judicial independiente y capaz de ganarle un caso al Estado, afirmó Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México.

Durante la inauguración de los Trabajos de Guías Judiciales para la conducción de audiencias, que se desarrolla en la Ciudad de México, el diplomático indicó que un país estable y próspero no puede ser una nación con una percepción de inseguridad y vulnerabilidad de los ciudadanos hacia el Poder.

Al evento asistieron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) ante quienes Landau recordó que durante el porfiriato México tuvo un gran desarrollo pero le faltó justicia.

"Me impactó leer sobre la historia de México como la gente por fin quiso derrumbar el sistema (con Porfirio Díaz en el poder) porque sentían que el sistema ya no les daba justicia, que no tenía los derechos básicos y contra la impunidad de otra gente, y se lesionaban los derechos.

"Me parece que un país estable, próspero, no puede ser un país con esa percepción de inseguridad, de vulnerabilidad hacia los otros y hacia el poder. Entonces me parece que lo más importante para una sociedad es poder darle a su gente, a sus ciudadanos la justicia y no hay nada más importante para la justicia que un poder Judicial independiente", refirió.

Agregó que para la libertad es imprescindible la existencia de un Poder Judicial que revise cada caso de manera independiente.

En tanto, el ministro de la Corte, Javier Laynez Potisek, enfatizó en que el éxito del nuevo sistema de justicia penal depende de la capacitación de los jueces y agentes del Ministerio Público.

Consideró que el piso más endeble del nuevo sistema es la percepción ciudadana de su funcionamiento.

"Todos lo hemos vivido, por ejemplo, la percepción de impunidad solamente porque alguien es dejado en libertad para llevar su juicio desde su domicilio. Y esta concepción no entraba en nuestro sistema mental con el sistema anterior, porque el castigo se daba desde la prisión preventiva, aun cuando pasaras en prisión, tres, cuatro o cinco años y luego no fueras culpable.

"Entonces, esto yo creo que es lo que más nos ha costado transmitir a la sociedad. Por eso decía, sin exagerar, es todo un cambio no nada más en el juicio, sino es un cambio social que no entraba en nuestro esquema jurídico nacional y que nos ha costado mucho", comentó.

Por eso, agregó, se requiere ser cuidadosos con las propuestas de reforma que surgen de esta percepción sin tomar en consideración que el sistema tardará en funcionar adecuadamente luego de tantos años de operar bajo el esquema inquisitivo.

"Hay que tener cuidado. No empecemos hacer cambios y sobre todo a dar marcha atrás en el sistema, porque lo que vamos hacer es un sistema de parches que puede ser mucho más peligroso", precisó.