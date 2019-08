Imprudencia, el que Padgett entrara sin permiso a Santa Lucía: AMLO

Tras la detención y posterior liberación del periodista Humberto Padgett por ingresar sin permiso y levantar material gráfico al interior de las instalaciones de la Base Militar de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque no es un delito grave, sí es una imprudencia e irresponsabilidad porque mintió para poder entrar a instalaciones del Estado Mexicano.

"Es un asunto, más que nada de imprudencia, irresponsabilidad, no es un delito, desde mi punto de vista, grave, es una forma de actuar, pero no se vale estar mintiendo, nada de estar diciendo mentiras", dijo.

En conferencia de prensa, el presidente explicó que Humberto Padgett entró con dos escoltas -que tiene asignados por el mecanismo de protección a periodistas de Gobernación-, a la Base Militar de Santa Lucía, pero ingresaron sin decir la verdad, ya que argumentaron que iban a una clínica porque uno de los escoltas fue militar.

"No dicen la verdad, hablan de que iban a la clínica porque uno de estos escoltas o sea pertenecen los dos a una asociación de seguridad privada. Esos policías iban armados porque van protegiendo al periodista y pasan una caseta de vigilancia y luego se introducen a la Base Aérea y hay otra caseta, y dicen otra cosa y luego se meten a hacer un reportaje y hacer tomas y pues los detienen", detalló.

López Obrador sostuvo que no se debe actuar de esa forma porque se trata de una instalación del Estado Mexicano y en otros países tampoco se permite eso.

Aclaró que los militares hicieron lo correcto al sacar a las tres personas y entregarlas a la Fiscalía del Estado de México, ya que –aclaró- su gobierno no reprime a medios de comunicación, ni afecta a la libertad de prensa.