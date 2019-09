Impugna Rosario Robles bloqueo de sus cuentas bancarias

Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), impugnó la decisión de un juez federal de negarle el acceso a sus cuentas bancarias, mismas que permanecen bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Mediante un recurso de queja, la ex Secretaria de Estado impugnó la negativa de la suspensión provisional que le solicitó al juez Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México y con la que buscaba desbloquear sus cuentas bancarias.

Ahora, un tribunal Colegiado deberá determinar si la decisión del juez estuvo o no apegada a derecho.

Robles está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y permanece recluida en el penal de Santa Martha Acatitla pues un juez de control le impuso la medida de prisión preventiva justificada porque consideró que existe riesgo de que se dé a la fuga.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Robles Berlanga de este delito porque aseguró que durante su administración al frente de Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tuvo conocimiento del desvío de más de 5 mil millones de pesos y no hizo nada para evitarlo ni lo informó al ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto.