Impugnan amparo otorgado a Robles sobre proceso en libertad

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) impugnaron el amparo concedido a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, con el que se ordenó a un juez de control revisar nuevamente la posibilidad de modificar la medida cautelar que la mantiene en prisión.

Mediante un recurso de revisión, la FGR y la ASF buscan que un Tribunal Colegiado revise el amparo concedido a la exsecretaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el que busca que se le permita continuar su proceso, por ejercicio indebido del servicio público, en libertad.

Con esto, la fecha de audiencia en la que el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos debía revisar la prisión preventiva justificada impuesta a Robles Berlanga, se retrasará por lo menos un mes más.

El amparo fue concedido el 24 de junio pasado, cuando el juez Octavio Mejía, Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal, concluyó que el juez Villar Ceballos no valoró correctamente el cambio de medida cautelar que Robles solicitó para obtener un arraigo domiciliario en lugar de permanecer en Santa Martha Acatitla, en lo que se resuelve el caso por el que está vinculada a proceso.

--Abogado de Rosario Robles renuncia ante negativa de dar información a la FGR

Ante la negativa de Rosario Robles de proporcionar información a la FGR, su abogado Sergio Arturo Ramírez renunció a su defensa.

Ramírez fue designado por Robles para representarla en la acusación que tiene la FGR en su contra por delincuencia organizada y en la que un juez federal, en el Estado de México, libró una orden de captura, y para negociar con las autoridades la posibilidad de un criterio de oportunidad.

En conferencia de prensa, el abogado explicó que la decisión respondió a que la exsecretaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto no ha accedido a dar información sobre exfuncionarios implicados en actos de corrupción.

"Han pasado varios meses y la maestra no accede a reunir uno de los requisitos básicos e indispensables para acceder a estos criterios (de oportunidad), que es dar información que pueda dar pie a que se dé y se sepa la verdad histórica de lo que pasó en el sexenio anterior", dijo.