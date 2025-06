Impugnarían votación por acordeones

CIUDAD DE MÉXICO.- Excandidatos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que no alcanzaron un lugar tras las votaciones del pasado 1 de junio analizan impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Acusan que el poder del acordeón en algunos casos jugó en su contra, por ejemplo, la gente supo usar el acordeón del lado izquierdo, pero no del lado derecho, ese factor le restó efectividad en el caso de los que resultaron más votados.

Melina Hernández Sánchez, quien fue candidata a magistrada de Circuito en Nayarit, analiza impugnar en caso que no se respete su derecho por el respaldo ciudadano que obtuvo el 1 de junio, además de que con el uso de acordeones ocupó la séptima posición de estos siete lugares disponibles.

“Participé de forma mixta, hombres y mujeres, la boleta estaba diseñada para siete espacios: cuatro mujeres y tres hombres, en mi caso no formé parte del acordeón, pero fui la quinta más votada y la séptima en la lista general.

“En términos jurídicos tengo el derecho de impugnar en caso de no respetar la voluntad del pueblo y no me otorguen la constancia de mayoría, porque fui la séptima más votada”.