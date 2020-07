Impulsan en CDMX propuesta que apela a solidaridad en pago de renta

El Gobierno de la Ciudad de México trabaja en un esquema para que las personas que no han pagado renta por la crisis económica actual, generada por la emergencia sanitaria por Covid-19, no se queden sin hogar, apelando por solidaridad de los propietarios, comentó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Los diputados de Morena del Congreso de la Ciudad de México impulsan una iniciativa que contempla cambios y adhesiones al Código Civil, en donde se prevé que, en contextos excepcionales como la actual pandemia, las personas inquilinas puedan solicitarles a los propietarios un arreglo o negociación –que dependerán de la voluntad mutua- para ajustar los términos del contrato.

También contempla que para los casos en los que el desalojo de los inquilinos es inevitable, se realice con la presencia de personal que brinde la asistencia sicosocial o de cualquier otro carácter, pertenecientes a las instituciones encargadas de atender su situación particular, cuando se las personas desalojadas sean personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, embarazadas, personas indígenas, inmigrantes, personas en asentamientos informales, o que haya menores de edad y otros grupos.

Sheinbaum comentó que aún desconoce de qué trata la propuesta, pero ya es revisada por el Consejero Jurídico, Néstor Vargas.