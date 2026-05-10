Impulsan "Ley Leyla" contra menores

Ciudad de México.- El 25 de septiembre del año 2025, Leyla Montserrat Lares Becerra, de 15 años, fue asesinada por dos adolescentes en Sonoyta, Sonora; ahora, su madre Carmen Becerra se convirtió en víctima de desplazamiento forzado porque una de las asesinas de su hija es su vecina y acusa que no muestra arrepentimiento, por el contrario, se ha burlado de ella debido a la sentencia que recibió tras el feminicidio.

"Siento coraje, muchos sentimientos encontrados; lo más cruel del sistema, las leyes priorizan a los adolescentes ante todos sus derechos. Pero mi hija también tenía derecho a vivir, a realizarse como persona, a casarse, tener sus hijos y todo eso le arrebataron. Se sintieron dueñas de arrebatarle la vida a mi hija y no hay castigo", lamentó en entrevista con El Universal.

Leyla y su familia estaban partiendo una piñata el día que desapareció; su madre vio cuando entró a su casa, pero la adolescente salió minutos después rumbo a la casa de una de sus agresoras. Posteriormente se descubrió que sus dos amigas, de 13 y 15 años de edad, le arrebataron la vida.

La necropsia de ley determinó que fue asfixiada con un cable, por lo que el juez Fernando Krimpe Félix dictaminó que cometieron feminicidio contra Leyla y les impuso la pena máxima de acuerdo con su edad: dos años y 10 meses de internamiento para la de 15, y 11 meses de libertad asistida para la de 13, así como una reparación del daño de 5 mil 677 pesos.

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Carmen declaró que esta sentencia "es una burla" para la víctima, porque no corresponde al daño que le causaron y la vida de su hija.

Carmen Becerra propuso crear una reforma para aumentar los castigos de adolescentes y nombrarla en honor a su hija Ley Leyla; pidió apoyo a otras madres que estén en una situación similar para manifestarse en la Ciudad de México.