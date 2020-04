Imputados en choque de Metro llevarán proceso en libertad

Un juez de Control vinculó a proceso a Alan Omar, conductor del tren 33, y a María Maricela, reguladora de línea, ambos trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro e imputados por las autoridades por el choque de dos trenes en hechos ocurridos el pasado 10 de marzo pasado, en la estación Tacubaya de la Línea 1, sin embargo los presuntos responsables, seguirán el proceso en libertad.

En la audiencia realizada este miércoles en una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX), a puerta cerrada debido a la contingencia por el coronavirus, ambos empleados del STC Metro fueron notificados de que enfrentarán proceso penal por los delitos de lesiones culposas en agravio de cuatro personas, así como de homicidio culposo y daño en propiedad ajena.

En la misma audiencia el juez de Control se negó a vincular a los imputados por delitos cometidos por servidores públicos, al explicar que no encontró los argumentos necesarios para también procesarlos por ese delito, por lo que mantuvo la decisión de dejar a los imputados en libertad con medidas cautelares, consistentes en no salir del país, acudir a firmar cada 15 días, no acercarse a las víctimas, así como la remoción temporal de su cargo.