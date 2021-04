IMSS: 85% de personal de salud de primera línea fue vacunado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha vacunado contra coronavirus a 85% del personal de salud que labora en la primera línea de atención Covid-19, y a 60% de los profesionales que trabajan en la segunda línea.

"Nosotros lo que hemos estado haciendo y colaborando desde diciembre, fue empezar con personal médico de atención de primera línea covid, también atención covid en módulos de atención respiratoria, como triage, las UMF, etcétera.

"En ese sentido estamos arriba de 85% de la cobertura total de nuestro personal de primera línea y en segunda línea cerca de 60%, debemos acelerarnos y queremos continuar con el resto del personal para la implementación de estrategias en la recuperación de los servicios", indicó Zoé Robledo Aburto, director del IMSS.

Entrevistado luego de participar en el primer informe de actividades del IMSS Ciudad de México Norte y Sur, el funcionario mencionó que 9 mil vacunadores del IMSS participan en la campaña de vacunación contra coronavirus, pero se prevé que esta cifra crezca hasta 18 mil personas.

"Hasta hace algunos días teníamos a cerca de 9 mil vacunadores del Seguro Social, pero estaremos incrementando casi al doble, la meta es llegar a cerca de 18 mil personas vacunadoras.

"Recordemos que la célula de vacunación y creo que se ha demostrado la importancia de la parte de organización, logística, de la distribución de los flujos de la gente, pero ahora que se está empezando a hacer vacunación en macro centros y la clave es que tengamos más células, más aplicadores de vacuna y más personal de salud en etapa de observación, por lo que queremos llegar esta semana a 18 mil trabajadores IMSS vacunando".

Robledo Aburto agregó que el Instituto a su cargo planea concentrar la atención de pacientes covid en ciertos hospitales, a fin de recuperar los servicios sanitarios por otras enfermedades, destacó que si bien, por el momento no se prevé aumentar la ocupación hospitalaria para pacientes con coronavirus, ésta no va a disminuir.

"No vamos a disminuir camas covid, aunque se pueda pensar que se puedan ocupar espacios para otros padecimientos, la verdad que son 15 días, 20 digamos en que vamos a tener mucho mayor sensibilidad de qué pasó en semana santa, nosotros esperamos que no tengamos un brote.

"Por ejemplo, el Autódromo, no lo vamos a dejar en este momento, había voces que decía si se podía cerrar y recuperarse para actividades regulares, pero hemos logrado un acuerdo para mantenerlo por lo menos hasta junio y eso también permitirá hacer estrategias de concentración de hospitales y entonces concentrar todo lo covid en un lado y liberar otros para poder hacer estrategias".