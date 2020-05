IMSS acata freno a difusión de cartas firmadas por AMLO: Zoé Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dijo que la institución acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la que confirmó el cese cautelar de la distribución de cientos de miles de cartas a beneficiarios de créditos solidarios, pero con promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La carta está abajo y no hay un interés en volverla a subir", dijo el funcionario hoy en la conferencia de prensa vespertina sobre microcréditos para apoyar a afectados por la pandemia de Covid-19.

"Digamos que estábamos también en algunos momentos haciendo pruebas...Es un programa muy nuevo, hemos ido corrigiendo sobre la marcha y lo importante es haber hecho hasta hoy esa inyección en la economía más popular de 2 mil 500 millones de pesos y haber favorecido a estos 88 mil" beneficiarios, dijo.

El IMSS distribuyó miles de cartas para promover esos microcréditos entre beneficiarios, pero firmados por el presidente López Obrador, lo que según los partidos denunciantes, PAN, PRD y PRI, constituye una violación constitucional, que prohíbe expresamente que en la propaganda de gobierno se difundan nombres, imágenes, voces de los funcionarios públicos.

La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro cautelar de ese tipo de propaganda, en tanto que el IMSS ya había cambiado el formato de las cartas para distribuir unas solo firmadas por el Gobierno de México.

El IMSS promovió una impugnación ante el TEPJF para oponerse al retiro cautelar, lo que esta tarde fue desestimado por los magistrados que confirmaron la orden de no difundir ese tipo de material firmado por el mandatario.

En la rueda de prensa de hoy Robledo Aburto se refirió a los créditos solidarios, que son los que entrega el IMSS a micro empresarios que no hayan despedido a sus trabajadores y requieran un apoyo crediticio.

El funcionario informó que las tres entidades en las que se ha solicitado y entregado esos créditos solidarios son también en las que hay más personas contagiadas con Covid-19.

En la rueda de prensa de hoy Robledo Aburto se refirió a los créditos solidarios, que son los que entrega el IMSS a micro empresarios que no hayan despedido a sus trabajadores y requieran un apoyo crediticio.

El funcionario informó que las 3 entidades en las que se ha solicitado y entregado esos créditos solidarios son también en las que hay más personas contagiadas con Covid-19.

De 127 mil 626 personas que han manifestado que quieren créditos solidarios a la palabra, están validados y lo van a recibir, se han dispersado ya en el 84 % de los beneficiarios.

Robledo reportó que los beneficiarios están en todo el país y eso no lo decide ni el IMSS ni Economía sino por los mismos solicitantes del crédito.

En la ciudad de México 11 mil 940 personas han solicitado y recibido el crédito, en Sinaloa 9 mil 85, en el estado de México 7 mil 104 y 6 mil 765 en Jalisco.

"Los tres primeros estados son donde ha habido mayor número de contagios por eso insistimos en que son efectos económicos del coronavirus", explicó.