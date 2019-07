IMSS alerta sobre temprana detección de esquizofrenia

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertaron sobre la importancia de la detección temprana de pacientes con esquizofrenia, ya que, diagnosticada a tiempo puede tratarse para impedir un mayor deterioro de la salud mental. Esto implica que las personas con la enfermedad no pierdan el contacto social, sean funcionales en actividades cotidianas y eviten conductas agresivas contra sí mismos o terceros.

El doctor Miguel Palomar Baena, titular de la Unidad de Coordinación de Educación e Investigación en Salud del Hospital Psiquiátrico Morelos, señaló que el seguro social ofrece tratamiento con antipsicóticos o neurolépticos que ayudan a reducir las ideas delirantes y las alteraciones senso perceptuales.

Agregó que con esto los pacientes pueden socializar, convivir y mostrar algo de afecto. Explicó que la esquizofrenia es un trastorno mental crónico del comportamiento, donde la persona pierde el contacto con la realidad y su capacidad para organizar su pensamiento, además de que presenta alucinaciones auditivas y visuales.

El especialista dijo que este padecimiento predomina más en adolescentes y adultos jóvenes. En hombres la enfermedad se detecta desde los 15 a los 25 años de edad, y en mujeres entre los 20 a 30 años de edad.

Informó que, en las fases iniciales, las personas empiezan a aislarse, sufren cambios en la percepción del mundo y se cuestionan sobre su existencia, al grado de no saber quiénes son.

Conforme la enfermedad se desarrolla, agregó, pueden presentar ideas delirantes conocidas como alucinaciones, las hay auditivas donde escuchan voces que les dan órdenes, los insultan o amenazan. También están las visuales, en las que los pacientes ven cosas ajenas a la realidad.

Un grado más severo del trastorno es cuando los pacientes abandonan su vida social, se aíslan por varios días, no muestran deseos de hacer algo ni quieren convivir con otras personas.

Palomar Baena señaló que no hay factores específicos que desencadenen esta enfermedad, sin embargo, destacó que 50 por ciento de los casos tienen su origen en una carga genética, pues los padres, abuelos o alguna línea ascendente presentó ese trastorno.

La esquizofrenia se diagnostica con la exploración clínica y los cambios de comportamiento en el paciente detectados por la familia.