IMSS busca disminuir tiempos de espera con más personal

Luego de abrirse la Convocatoria Abierta Nacional a Bolsa de Trabajo 2019, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que hubo un registro de 101 mil 335 profesionales de la salud, personal médico y de enfermería.

Con esto, dijo, se prevé en 2020 pasar de 16 mil cirugías programadas en fin de semana a 64 mil, y de 400 mil consultas de especialidad en sábado y domingo a un aproximado de 900 mil; ambas acciones encaminadas a disminuir los tiempos de espera.

Enfatizó que la estrategia es apostarle a la gente, pues aún con el crecimiento de capacidad de algunos hospitales, la plantilla no aumentaba debido a la falta de contrataciones y que no se abrían las plazas. Por ello, el esfuerzo se concentra en incorporar a nuevo personal que permita lograr dichos objetivos en 2020 con el proyecto de Unidades Médicas de Tiempo Completo.

"La clave es que el Seguro Social tiene en su despliegue territorial en Unidades de Medicina Familiar, en hospitales de segundo y de tercer nivel, instalaciones o una capacidad instalada que muchas veces no se aprovecha en su totalidad, ya lo ha dicho también el presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema de los fines de semana, incluso horarios nocturnos", subrayó Zoé Robledo.

Explicó que con el incremento al salario mínimo hay un aumento en el salario base de cotización de los trabajadores y, por ende, mayor porcentaje de cuotas, lo cual permite que el Instituto tenga un saldo positivo en términos de recaudación.

Sin embargo, señaló que los ingresos se tendrán que ver reflejados en un mejor servicio, y que por esa razón el presupuesto del Seguro Social estuvo muy enfocado en el tema de las contrataciones de personal nuevo.