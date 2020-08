IMSS convoca a tercera jornada de donación de sangre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), convoca a trabajadores de la institución y población general a sumarse a la tercera jornada de Donaciones Altruistas en la Zona Norte de la Ciudad de México con el propósito de aumentar las reservas de sangre que se vieron afectadas por la emergencia sanitaria de Covid-19.

El titular de la oficina de Representación del IMSS Ciudad de México Norte, José Antonio Zamudio González, estuvo en el arranque de la jornada este lunes 10 de agosto, quien aseguró que debido a la pandemia la donación de sangre disminuyó entre un 70% y un 80% en hospitales.

En tanto, la coordinadora de Control Técnico de Insumos, Concepción Grajales Muñiz, realizó un recorrido por las diversas áreas que componen el módulo itinerante para la donación de sangre y presentó al personal encargado de la logística y la extracción segura.

Y en su intervención Carla Arroyo Anduiza, jefa de Enseñanza del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, refirió que la expectativa de esta jornada de Donaciones Itinerantes, que tendrá una duración de tres días, es recolectar entre 90 y 100 unidades de sangre.

En el arranque de la jornada acudieron 13 personas de las cuales se obtuvieron ocho donaciones efectivas.

El módulo itinerante y su personal recibirán a los donadores del lunes 10 al miércoles 12, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, el acceso a estas instalaciones es por las calles de José Urbano Fonseca número 6 y Avenida Instituto Politécnico Nacional número 5421.

Los donadores deben presentar una identificación oficial, tener entre los 18 a 65 años de edad, un peso mayor de 50 kilogramos, así como no haberse operado en los últimos seis meses, ni vacunado en los últimos 30 días.

Deben tener ayuno mínimo de cuatro horas y evitar consumir alimentos con grasas 24 horas antes; no haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea o infección dental en los últimos 14 días y no haber tomado medicamentos en los últimos cinco días.

Para obtener informes de requisitos, recomendaciones y el directorio de unidades, se puede consultar la liga en el portal electrónico del IMSS.