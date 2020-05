IMSS de Sonora se deslinda por asaltos a adultos mayores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora se deslindó de los asaltos domiciliarios realizados contra ancianos por presunto personal del Instituto que aprovecha la pandemia del Covid-19 para engañarlos y entrar a los hogares. El IMSS precisó: "El personal que asiste a las visitas domiciliarias siempre lo hace a bordo de ambulancia o vehículos oficiales del Instituto, siempre plenamente identificadas y no realiza ningún tipo de cobro a los pacientes que sean atendidos dentro de hospitales o domicilios particulares".

Esta información se emitió luego de las alertas lanzadas por la Policía Municipal de Hermosillo y la Fiscalía de Sonora, en relación a robos domiciliarios que se han denunciado en las últimas horas en la capital del estado, donde las víctimas han sido despojadas de dinero y joyas por personas disfrazadas de personal de salud.

"El Instituto Mexicano del Seguro Social de Sonora, esclarece que tales individuos no pertenecen al Instituto, el personal del IMSS siempre viste uniforme y porta identificación oficial al presentarse a atender alguna solicitud médica, misma que responde a petición de los pacientes y para lo que se debe llenar un formato por el solicitante o un familiar directo", señaló la dependencia en un comunicado. Además, puntualizó que los servicios otorgados por el personal médico y de enfermería fuera de instalaciones sólo se da con los programas de Atención Domiciliaria del Enfermo Crónico (ADEC), o la visita domiciliaria solicitada en Hospitales Generales de Zona (HGZ) o Unidades de Medicina Familiar (UMF). El IMSS en Sonora hizo "un llamado a los derechohabientes y a la comunidad en general a que verifiquen y pidan la identificación de cualquier persona que acuda a nombre del Instituto para evitar ser sorprendido o engañado ya que nuestro compromiso es trabajar con honradez y transparencia en cada una de nuestras acciones".



Casos denunciados a la Policía de Hermosillo

El viernes 15 de mayo, la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito de Hermosillo informó que tuvo conocimiento de dos denuncias de personas de la tercera edad, ambas mujeres, víctimas de dicho delito de robo en hechos distintos, pero que siguen el mismo patrón de acción. La primera de ellas ocurrió en un domicilio en la colonia Fuentes del Mezquital, donde la denunciante informó que tres personas, dos mujeres y un hombre, acudieron a brindarle terapia identificándose como integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social y al estar realizando la presunta labor, la engañaron para que hiciera entrega de dinero en efectivo. La mujer de 76 años de edad les dio 28 mil pesos que tenía ahorrados. Las presuntas terapistas se fueron del lugar a bordo de un vehículo Nissan, sedán, color blanco. El otro caso, ocurrido en la colonia Luis Encinas, y que fue denunciado ante medios de comunicación, María de 85 años de edad, recibió en su hogar a dos personas a bordo de un vehículo, que se hicieron pasar por personal del IMSS, quienes presuntamente realizaban terapia a domicilio. La denunciante dijo que una persona le frotó las manos, llevándose algunas joyas que la víctima tenía en los brazos. Señaló que una mujer le dijo que venía de un hospital público, del sector federal, a dar terapias a domicilio "como un servicio especial" para los pacientes que no pueden acudir, debido a la contingencia por el Covid-19.

La víctima, quien estaba acompañada de su esposo, sentada en el porche de su vivienda, protegida por las rejas de seguridad del inmueble, narró que la mujer sacó un frasco que aseguró era gel antibacterial, pero ella percibió una sustancia aceitosa, con la cual la desconocida empezó a frotarla en los brazos. Al momento, la presunta responsable del robo le jaló el brazo y logró sacarle pulseras que tenía desde su adolescencia, y a la fuerza también intentó sacarle un anillo sin lograrlo, por lo que abordó un vehículo sedán, color gris plata, cuatro puertas, para huir del lugar con las joyas de la afectada. El mismo día, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) abrió una carpeta de investigación por el delito de robo, en agravio de una persona adulta mayor.