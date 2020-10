IMSS detalla del robo de 10 mil 100 dosis de vacunas contra la influenza

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el robo de 10 mil 100 dosis de la vacuna Vaxigrip, para prevenir influenza, ocurrió el pasado 12 de octubre a la altura de la avenida Bordo de Xochiaca y Circuito Exterior Mexiquense, cuando un camión de servicio subrogado transportaba el cargamento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Estado de México Oriente.

Luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por el ilícito, el organismo a cargo de Zoé Robledo Aburto señaló que en cuanto tuvo conocimiento del mismo informó a la reguladora el total de piezas y número de lotes robados con la finalidad de que se tomen medidas preventivas y no se haga mal uso de los insumos.

"El proveedor del servicio de transporte hizo la denuncia de los hechos correspondientes ante el Ministerio Público, el Instituto se mantendrá atento al desahogo de la investigación y colabora en lo que sea requerido de acuerdo a su competencia", señaló el Seguro Social.

Además, el organismo realizó la denuncia correspondiente por estos hechos como posibles constitutivos de delito ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación con sede en Texcoco, Estado de México.

El IMSS agregó que para no afectar la campaña de vacunación, la Oficina de Representación en el Estado de México Oriente redistribuyó el biológico de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de la demarcación, las cuales ya fueron aplicadas, el IMSS destacó que a pesar del robo, la aplicación de vacunas en ningún momento fue afectada.

De manera adicional, se realizan gestiones jurídicas para que el Instituto no tenga afectación económica por el siniestro ocurrido. "El IMSS refrenda su compromiso de realizar las acciones que garanticen el abasto de las vacunas contra influenza para sus derechohabientes".