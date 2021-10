"IMSS es más fuerte gracias al personal que enfrentó pandemia"

Al conmemorar el Día del médico, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, aseguró que gracias al personal de salud, la institución es más grande y fuerte, aspectos que se vieron reflejados durante la pandemia por Covid-19.

Desde la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el funcionario señaló que ha sido fundamental la labor de todos los profesionales de la salud, particularmente en la atención de la emergencia sanitaria, detalló que para hacerle frente, el IMSS integró 2 mil 454 Equipos COVID y se reconvirtieron 19 mil 999 camas hospitalarias para atender a los derechohabientes y personas sin seguridad social que contrajeron esta enfermedad.

"El IMSS no cerró sus puertas para atender solamente COVID, atendíamos mucho de las necesidades de estados de la República, de gobiernos estatales que no se daban suficiencia y estamos orgullosos de ellos", subrayó.

Además, Zoé Robledo reconoció al personal médico que se dedicó a cuidar a los derechohabientes con otras enfermedades, lo cual permitió que en 2020 se otorgaran 65 millones de consultas y 853 mil cirugías en medio de la pandemia, "no ha sido una labor fácil, pero hay que reconocer que estamos ya a estas alturas del año al 75% de la recuperación de los servicios".

El titular del Seguro Social también reconoció a quienes aportaron en la investigación para tener una comprensión amplia de la Covid-19, y ello derivó en el diseño de 990 protocolos de investigación en salud: 498 sobre atención clínica, 309 de epidemiología, 45 de biomédicas, 60 sobre servicios de salud y 78 educativos.

Durante esta ceremonia se reconoció a Luis Vicente Gómez Bañuelos, médico adscrito al Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 de Tepic, Nayarit, con el Premio "Dr. Jesús Kumate Rodríguez", por su destacada trayectoria y por el papel que ha desempeñado durante la pandemia por coronavirus.

Además, se otorgaron los Premios al Mérito Médico Afore XXI-Banorte / Fundación IMSS a ocho destacadas médicas y médicos por su liderazgo y logros en investigación, educación en salud, atención en los tres niveles y en unidades rurales; y se entregaron diplomas del programa de Reconocimiento de la Atención Médica de Calidad al Personal Médico Estomatólogo y Maxilofacial, entre los mejor calificados del país de mil 527 acreedores en todas las delegaciones.

En su mensaje, Antonio Fraga Mouret, médico ilustre cuyo busto fue develado en la Plaza de las Médicas y los Médicos Ilustres en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, refirió que entre sus aportaciones al Instituto fueron participar en la normatividad de enseñanza e incorporación, reglamentación de programas de especialización, elaboración del cuadro básico y otros que siguen vigentes y han sido replicados por otras instituciones.

Añadió que actualmente el paradigma se ha roto y la formación de médicos no sólo es curar, porque "el Instituto avanza en la medicina preventiva y en la cultura de la salud".

A su vez, Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas, subrayó que a través de más 179 mil médicas y médicos el IMSS lleva salud a casi 64 millones de personas, casi la mitad de la población del país recibe atención médica integral con prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación gracias a la labor realizan diariamente.

Destacó que durante la pandemia se ha proporcionado atención a más de 50% de los pacientes que han requerido hospitalización, "hemos dado batalla a tres olas del COVID-19, atendiendo más de 300 mil pacientes en nuestros hospitales y con atención ambulatoria a más de 10 millones de personas con enfermedad respiratoria aguda en los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social".

En su discurso, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Arturo Olivares Cerda, reconoció la labor de los médicos que "son el corazón, el motor y los músculos que mueven al Instituto cotidianamente".