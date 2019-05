IMSS mantiene suspensión en guarderías por contingencia

Debido a la contingencia ambiental, 31 mil 742 menores de edad inscritos en 229 guarderías del IMSS de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo no podrán asistir, porque el servicio continuará suspendido.

A través de un comunicado, el instituto reiteró que esta medida busca cuidar el bienestar de la población vulnerable, como lo son los menores de cinco años.

"Ante la persistencia de los altos niveles de contaminación, las actividades en las guarderías no se reanudarán", indicó el Seguro Social.

Expertos del instituto reiteraron las recomendaciones que la población debe seguir para el autocuidado de su salud como mantenerse en lugares cerrados, no fumar ni exponerse al humo de tabaco, de leña o de carbón u otros gases que dañan la salud.

"Para reducir la inhalación de partículas tóxicas, se aconseja a la población suspender el ejercicio al aire libre, no andar en bicicleta, ni realizar actividades sociales, culturales, recreativas o deportivas en espacios abiertos".

Los especialistas recordaron que el estancamiento de partículas contaminantes provoca que se agraven los padecimientos respiratorios, cardiovasculares y crisis asmáticas, por lo que el Seguro Social exhorta a la población a no auto medicarse y acudir a sus unidades médicas para recibir atención especializada; o en caso de presentar síntomas como dolor de cabeza, náusea, ardor e irritación de ojos y garganta.