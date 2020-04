IMSS promete compra y distribución de insumos para Covid-19

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se comprometió a fortalecer la compra y distribución de equipo de protección personal para médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios que atienden a pacientes infectados con Covid-19.

En un video que dio a conocer en respuesta a las protestas de trabajadores por la falta de equipo de protección y tras el fallecimiento de un médico en Monclova que se contagió de un paciente confirmado a coronavirus, Zoé Robledo dijo que se comprará equipo de protección personal e insumos para los trabajadores de salud.

El envío de equipo se hizo principalmente a las entidades con mayor número de casos: Coahuila, Baja California, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

"Estamos haciendo un esfuerzo sectorial de compras a países que tienen producción y disponibilidad. No hemos parado para resolver el problema de los insumos y el equipo de protección personal para que tengan lo necesario", dijo.

El pasado 31 de marzo falleció un médico en Monclova, Coahuila, a quien contagiaron del virus dos médicos que estuvieron en contacto con un paciente que dio positivo al SARS-CoV-2 y que había estado internado en urgencias durante seis días luego de confirmarse la enfermedad.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ordenó la destitución del director del Hospital General de Zona número 7 en la ciudad de Monclova, Coahuila, luego de que 28 médicos, enfermeras y personal de salud de dicha unidad fueron confirmados a Covid-19, y uno de ellos falleció después de haber estado en contacto con un paciente infectado.

En un video que dio a conocer a través de las redes sociales del instituto, su director general Zoé Robledo dio a conocer que desde el 26 de marzo, el IMSS lleva a cabo una investigación especial del caso mediante un equipo de epidemiólogos para rastrear qué fue lo que ocurrió.

"Se determinó separar al director del hospital hasta que concluyan las investigaciones y designar como encargado al subdirector médico de esa unidad. El 1 de abril, el comando central del IMSS envió de manera urgente a Coahuila a un grupo de alto nivel de varias disciplinas para brindar atención a esta emergencia".

El equipo está integrado por el director normativo de Planeación del IMSS; el coordinador integral de Atención de Segundo Nivel; un enviado especial que permanecerá en el estado de Coahuila hasta superar la crisis; y la coordinadora de Operación y Evaluación Estratégica de la Dirección de Operación.

Explicó que el pasado 14 de marzo, un conductor de trailer de 42 años de edad con una comorbilidad presentó síntomas de Covid-19 y fue ingresado al área de Urgencias tres días después, el 17, donde permaneció seis días.

En ese periodo se contagiaron un urgenciólogo de 41 años y una anestesióloga de 39, quienes a su vez contagiaron al doctor Gualberto Reyes de la Cruz, quien el 26 de marzo dio positivo a la enfermedad y falleció cinco días después, tras haber sido ingresado a terapia intensiva. Entre el 26 y el 31 de marzo, se detectaron tres casos positivos más y se aplicó la prueba a 26 trabajadores de la salud, sospechosos por contacto; se confirmó a 22 de ellos positivos a Covid-19.

El caso ha conmocionado al país luego de darse a conocer el contagio masivo en dicha clínica, el fallecimiento de uno de los médicos tratantes y las posteriores protestas de trabajadores de salud, quienes denunciaron que no había protocolos ni capacitación suficiente para atender el caso, y que tampoco tenían equipo de protección personal para reducir el riesgo de contagio al atender a pacientes.

Dio a conocer que se detectó el contagio de un enfermero en el hospital de Zona 11 de Piedras Negras; se aisló a 31 trabajadores que tuvieron contacto con él; el enfermero está estable. Se llevará un procedimiento de sanidad y limpieza exhaustiva para monitorear cualquier caso atípico.

"Hasta el momento de la aparición de este caso en Piedras Negras no se había tenido ningún paciente con Covid-19".

También se capacitará al personal del hospital general de zona 13 en Acuña en el manejo de pacientes con esta enfermedad, luego del fallecimiento de una mujer de 92 años de edad, con antecedentes de hipertensión, que dio positiva a Coronavirus en las pruebas que se le hicieron post-mortem.

Robledo dijo que en el hospital General de Zona número 7 en la ciudad de Monclova se concluyeron las labores de sanitización de la torre médica B, que se utilizará como un hospital Covid en la tercera fase de la epidemia; y que se hará lo mismo en la torre A, que quedará para la atención de pacientes de otras enfermedades.

Se capacitará al personal de salud en los hospitales de Monclova, Piedras Negras, Ciudad Acuña y Saltillo; se levantará un hospital armable con capacidad de 100 camas para la atención de pacientes de coronavirus 2019.