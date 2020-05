IMSS usará centros vacacionales para pacientes con Covid-19

Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), confirmó que los centros vacacionales Oaxtepec, Atlixco-Metepec y La Trinidad, su usarán para que sirvan como albergues para pacientes con Covid-19 sin comorbilidades, pero que por su condición -incluso de vivienda- es mejor que se queden ahí porque podrían contagiar en casa a familiares que tengan diabetes o hipertensión.

En entrevista afuera de Palacio Nacional, el titular del IMSS aseguró que el uso de estos centros recreativos no implicarán costos elevados al organismo porque será el propio personal de salud quien atienda a estos pacientes.

"En este caso no es como el Autódromo, son pacientes sin comorbilidades, pero que por su condición, incluso de vivienda, es mejor que se queden aquí porque quizá en su casa hay alguien que tiene una comorbilidad, un adulto mayor con diabetes o con hipertensión y entonces son los que están con los síntomas más leves y es una estrategia de atención temprana, eso es lo que estamos haciendo".

Señaló que esta acción se realiza debido a que las personas contagiadas por coronavirus está llegando muy tarde a los hospitales "ya que se siente muy mal entonces ya va directamente a la terapia intensiva. Si atendemos antes sus síntomas y le controlamos la enfermedad, es mucho más fácil de que no se pongan graves. Entonces eso es lo que estamos intentando hacer, atender a la gente de manera más temprana".

-¿Será para pacientes Covid y síntomas leves??-Exactamente, en el caso de Oaxtepec. Acá en el otro caso del Autódromo son pacientes Covid que están estables, pero tienen por lo menos un factor de riesgo.

Al preguntarle si sabía el motivo de la visita del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a Palacio Nacional, el director del IMSS aseguró no saber, pero adelantó que tendrá una reunión con él más tarde porque Cuernavaca, la capital del estado, está registrando un alto número de contagios y tiene una baja capacidad instalada de hospitales.

"Como son lugares que están muy cerca de la ciudad, muchas veces los segundos, terceros niveles se derivaban para acá. Entonces hay una baja de capacidad instalada histórica en Cuernavaca y en Morelos. Nosotros tenemos allá solamente en Cuernavaca un hospital entonces hay que atenderlo", dijo.