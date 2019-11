Inaceptable, que CDMX solape vandalismo en marcha feminista: PAN

El vandalismo cometido durante la marcha feminista que busca exigir un alto a la violencia de género, "sólo reflejó la incapacidad y el fracaso del Gobierno de la Ciudad para garantizar el orden y la paz social", acusó el presidente de Acción Nacional local, Andrés Atayde Rubiolo.

"Apoyamos el derecho de las mujeres a manifestarse, pues ante esta terrible realidad y la falta de acciones contundentes por parte del gobierno local, la única forma que han encontrado para poner en la agenda pública los temas de feminicidios y la sistemática violencia hacia ellas, ha sido así; sin embargo, es inaceptable que el gobierno solape las agresiones y el vandalismo", dijo.

Lamentó que el Gobierno de la Ciudad sólo permaneció como un simple espectador más, no actuó y fue omiso en el cumplimiento a la ley.

"Fue claro que las acciones, como el acompañamiento de mujeres policías, el cinturón de paz o el emplayado de monumentos, fue insuficiente para contener la ira de las manifestantes", reiteró el líder del blanquiazul.

Sin embargo, reiteró que "apoyamos la causa, ya que ser mujer en la CDMX es un deporte extremo, pero no es posible que el gobierno no garantice el orden y la paz social, y en lugar de eso solape el vandalismo", criticó Atayde Rubiolo.

Insistió que el recurrente daño a monumentos y destrozos de instalaciones públicas y privadas por grupos radicales "pone en evidencia el absoluto y total fracaso del gobierno capitalino para contener la violencia. No tengo duda, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se ha convertido en el símbolo de la incapacidad y el fracaso", reiteró.

Comentó que si bien la causa de las participantes en la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es justa, legítima y es acompañada por Acción Nacional, lo sucedido ayer muestra que en esta administración no hay capacidad de acción ni de reacción.

"Hace casi un año se eligieron como gobierno y ha resultado un fiasco. Es un gobierno desbordado, fallido. Su tarea básica es otorgar paz y orden social, y es claro que no han podido lograrlo", enfatizó.

--Derechos de terceros, trasgredidos en la marcha

Héctor Barrera Marmolejo, diputado del PAN, denunció que los derechos de terceros fueron trasgredidos gracias a la inacción de la administración local y de la policía para contener actos vandálicos, registrados durante la marcha feminista de este lunes en la capital.

El también integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local criticó al cinturón de paz, señalando que "fue una medida sin resultados y quedó exhibida la falta de protocolos para evitar que en este tipo de manifestaciones se afecten puntos sensibles de la Ciudad", dijo.

Además afirmó que los desmanes de este lunes pudieron haberse evitado con estrategias firmes de seguridad ciudadana, porque más allá de daños patrimoniales e históricos sobre Reforma, Juárez y Centro Histórico, no se respetaron los derechos de terceros.

Barrera Marmolejo acusó que grupos radicales lograron rebasar la línea de "paz" y violentaron, retaron y enfrentaron a la autoridad, afectando las garantías individuales, "situación que no debiese quedar impune ni en esta ni en futuras manifestaciones", afirmó.