"Inaceptable" recomendación de CNDH a estancias infantiles, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "inaceptable" y una "vergüenza" la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las estancias infantiles.

Al ser cuestionado sobre la respuesta de la Secretaría de Bienestar a la recomendación de la CNDH, el titular del ejecutivo resaltó que "por respeto a los derechos humanos" no se aceptó la recomendación.

"Es inaceptable y una vergüenza que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haya emitido esa recomendación, me gustaría que primero conocieran la recomendación y la respuesta y hablamos para que se tengan los elementos. Pero no podemos aceptar esa recomendación por respeto a los derechos humanos, aceptar esa recomendación es como el mundo al revés, las comisiones de derechos humanos pidiéndonos que violemos derechos humanos eso no lo vamos a hacer", subrayó.

Añadió que hay que cumplir este tipo de instrumentos cuando se pida el respeto a los derechos humanos.

El pasado 10 de junio la CNDH emitió una recomendación a la Secretaria de Bienestar, a la de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) al señalar que la abrogación de las reglas de operación violan diversos derechos humanos de los beneficiarios de esta política.

Ante esto, el martes pasado la Secretaría de Bienestar y el DIF calificaron como "aberrante" esta recomendación.