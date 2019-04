INAH ya hizo inspecciones en lo que será el aeropuerto de Santa Lucía

El director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, dijo que ya hicieron inspecciones en lo que será el aeropuerto de Santa Lucía, aunque no precisó cuáles fueron los resultados.

"Hay vestigios en todas partes. Nos haremos cargo de hacer las revisiones y prospecciones correspondientes. El hecho de que hay vestigios no quiere decir que no se pueda hacer un proyecto, quiere decir que tenemos que hacer el rescate arqueológico necesario. Si los vestigios son bienes muebles, es decir vasijas, objetos de obsidiana, vestigios de algunos campamentos, lo que procede es el rescate y estudio en laboratorio. Si hay estructuras que por su carácter no sea conveniente que sean removidas, se ve la manera en que se rescaten in situ, y si supone hacer modificaciones al proyecto, así se hará. Nosotros no estamos peleados con las obras públicas, lo único que pedimos es que se reconozca la importancia de cuidar los vestigios, el patrimonio y la memoria", dijo Prieto.

El antropólogo hizo la declaración tras la sesión en la Cámara de Diputados con motivo de los 80 años que el INAH cumplió el 3 de febrero, donde también comentó que incluso, en el Instituto ya trabajan en el protocolo de rescate que se haría en Santa Lucía, o bien un salvamento arqueológico.

"En el rescate arqueológico hay dos momentos: el previo, que tiene que ver con definir la presencia o no de vestigios que tengan cierto nivel de concentración para poder definir la viabilidad de las obras -en términos generales-, pero la arqueología se funda en la evidencia material, es decir, durante la obra sigue habiendo un acompañamiento para que al momento de excavaciones se pueda algunos elementos, como aquellos de material oseo o cerámico", explicó el director del INAH.

En caso de que se encuentren vestigios, indicó Diego Prieto, pudieran ser de diferentes culturas dado que en el Valle de México habitaron diferentes grupos como los tlahuicas o anteriores, como los teotihuacanos; sin embargo, prefirió no definir a un grupo en específico, pues "primero es necesario ver".

El director del INAH habló sobre la importancia de la conmemoración de los 80 años del INAH, pues será un buen pretexto "para hacer recuentos de las experiencias y de las lecciones que da el pasado. Es fundamental recuperar la memoria y encontrar en el pasado las claves de interpretación de lo que somos y hacia dónde vamos".

Prieto señaló que el instituto continúa con la "gran responsabilidad" desde que inició para salvaguardar el patrimonio de México, aunque admitió que actualmente se enfrentan a nuevos retos, desafíos y tareas, en el contexto de un país que está cambiando.

"México enfrenta problemas graves, el problema fundamental es sin duda, la desgarradora desigualdad social, pero también la inseguridad, la violencia, el crimen, el descuido en el apego y la aplicación del Estado de Derecho y la corrupción. Tareas que ocupan al país y donde el INAH tiene una función muy importante que cumplir puesto que el patrimonio nos ayuda a reconocer lo que somos, a reconocer valores fundamentales para poder reconstituir el tejido social y a pensar que nuestro país tiene que mirar su diversidad como un valor de la mayor importancia", indicó el antropólogo quien también reconoció que en el INAH hay deficiencias, rezagos y fallas "como en cualquier institución humana".