Inai no cederá en el combate a la corrupción: comisionada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra Cadena, afirmó que el órgano a su cargo cumple con una función relevante en el combate a la corrupción, por lo que advirtió que no cederán en la promoción de la apertura de las instituciones del Estado y tampoco bajarán la guardia en la tutela de los derechos que les corresponde garantizar.

"Cuando el poder público carece de mecanismos de control eficaces, tiende a prácticas políticas y administrativas abusivas, ineficientes e impunes. Para solucionarlo, se requiere fortalecer el Estado de Derecho, hacer efectiva la división de poderes y garantizar el derecho de acceso a la información y las libertades de todas las personas", dijo en la inauguración del 11° Seminario Internacional Estado de Derecho(s) y Combate a la Corrupción en América Latina.

En el evento, convocado por la Universidad de Guadalajara (UDG), en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2022, Ibarra Cadena advirtió la necesidad de reivindicar el principio de integridad de todos los estratos sociales para que la corrupción sea, como ha venido siendo en los últimos años, cada vez menos tolerada y normalizada.

Por su lado, el comisionado presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que actualmente un nuevo fenómeno gravita sobre las democracias: Los ataques a los órganos garantes de las libertades políticas a través de la asfixia presupuestaria; la descalificación; los intentos de reforma que buscan regresiones y la colonización de estas instituciones.

"Vale la pena recordar que, más allá de los problemas, la democracia es una construcción colectiva, un proceso que involucró a muchas generaciones y a personas de muy diversas índoles y orientaciones políticas. Hoy hay que recordar que, así como la democracia es una construcción colectiva, su defensa también lo es. Este es un foro privilegiado para reflexionar no solo sobre el punto, sino también para definir las rutas hacia dónde se debe caminar", declaró el consejero presidente del INE.

En su oportunidad, el director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara (IIRCC-CUCEA-UDG), Mauricio Merino Huerta, enfatizó que las instituciones que permiten tener un régimen democrático en México no deben tocarse, pues garantizan derechos fundamentales, que son el único camino estable para lograr un país igualitario.

"Las instituciones importan porque suplen a las emociones de las personas, son las reglas del juego, eso da certeza; gracias a las instituciones sabemos lo que va a pasar, podemos evaluar y exigir de conformidad con lo que las leyes establecen; producen confianza, en la medida en la que podemos imaginar futuros, porque las instituciones mitigan, contienen y se oponen a ocurrencias, caprichos y veleidades de la voluntad humana", planteó.

Luis Gustavo Padilla Montes, Rector del CUCEA, subrayó que las personas, instituciones,y entidades públicas o privadas, deben estar sometidas a un orden constitucional que garantice el ejercicio y goce de los derechos elementales, considerando que el Estado de Derecho es el principal medio para garantizar la separación de los poderes y la participación social en la toma de decisiones.

"La prioridad es una sociedad informada, crítica y que busque respuestas alejadas de la disputa política y de cualquier resquicio de autoritarismo anticuado. Es en esta cosmovisión que las instituciones de educación superior adquieren un papel protagónico, como actores fundamentales de pensamiento y de la construcción de alternativas que privilegien la democracia, el diálogo y el respeto e incidir de manera positiva en la defensa de la libertad y de los derechos", expuso.

También participaron Elisa Gómez, coordinadora de Diálogo Político de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung; Alejandro González, director de Proyectos de Estado de Derecho de World Justice Project (WJP); Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas y directora de vinculación institucional del IIRCC-CUCEA-UDG.

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes la comisionada del Inai, Norma Julieta del Río Venegas, y el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.