Inai ordena a Salud informar a quién se compró medicamento oncológico

Mediante el voto unánime de los miembros del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), se instruyó a la Secretaría de Salud (SSa) entregar información sobre las cinco empresas en el mercado internacional a quiénes compró medicamentos oncológicos, luego de que un particular requiriera la información.

La persona, en su solicitud de información, pidió detalles sobre la cantidad y tipo de medicamentos adquiridos, laboratorios que los producen, el pedimento aduanal y las facturas donde se exhiba el precio total de las medicinas. La SSa respondió que esta información era inexistente y el solicitante inconforme interpuso un recurso de revisión ante el Inai, mediante el cual cuestionó la inexistencia, pues la dependencia de Salud dio a conocer las compras a través de un comunicado de prensa en el qie señaló que los medicamentos oncológicos adquiridos provenían de Argentina, Brasil, Alemania, Cuba e India.

La ponencia del caso estuvo a cargo del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quien explicó que la SSA emitió, en julio pasado, el comunicado de prensa número 141, en el que se menciona que la compra de medicamentos oncológicos se ha llevado a cabo en el mercado internacional adquiriéndose en Argentina, Alemania, Brasil, Cuba e India para cubrir la demanda que la enfermedad requiere y así otorgar atención a todas las personas que padecen esta enfermedad, sobre todo a los grupos de interés superior como las niñas, niños y adolescentes.

No obstante, Salud defendió su respuesta y reiteró que la información solicitada era inexistente. Por ello, Monterrey Chepov determinó que la Secretaría de Salud, además de hacer patente la compra internacional, como parte de las atribuciones de sus unidades administrativas adscritas la Dirección General de Insumos para la Salud, es la encargada de autorizar el proceso de importación, exportación, adquisición y venta en el territorio nacional de medicamentos y demás insumos para la salud.

La Dirección General se encarga de autorizar a laboratorios y reconocer a centros de investigación y organizaciones internacionales del área de la salud, que funjan como terceros autorizados en términos de la Ley General de Salud. El comisionado Monterrey puntualizó que la Secretaría de Salud ejerce atribuciones que le permiten pronunciarse sobre los requerimientos del particular, asociados a la importación de medicamentos oncológicos y, por ende, entregar la información requerida.

De manera que el Pleno del Inai, por votación unánime, revocó la respuesta de la Secretaría de Salud y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva en todas las unidades competentes donde no podrá omitir a la Dirección General de Insumos para la Salud, a fin entregar a información relativa a las cinco empresas internacionales a quienes se les compró medicamentos oncológicos.