Inai ordena al IMSS publicar denuncias por robo de medicamentos

Las denuncias penales y administrativas, interpuestas por el robo de medicamentos en el Hospital General de Zona número 1 de Zacatecas, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registrado con fecha del primero de octubre de 2012, así como las sanciones interpuestas a los responsables se deben dar a conocer, instruyó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) Josefina Román Vergara.

En respuesta, el sujeto obligado declaró la inexistencia de lo solicitado, situación que por supuesto motivó la inconformidad del particular.

"En el estudio realizado advertimos que no es posible validar la inexistencia manifestada por el sujeto obligado, pues si bien turnó a diversas unidades administrativas competentes, omitió efectuar una búsqueda en la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales, la cual conoce del siniestro de interés del particular", aseguró Josefina Román.

Asimismo, manifestó que el IMSS fue restrictivo, ya que no consideró que la fecha indicada por el particular hace referencia al día en que se documentó el siniestro y no al día del robo.

"Este asunto, brinda cuenta de la interrelación del derecho de acceso a la información con otros derechos fundamentales, como lo es el derecho a la protección y a la salud, el cual se encuentra consagrado en el artículo 4º constitucional y, por tanto, el estado se encuentra obligado a garantizarlo", recordó la comisionada.

Con más de 78 millones de derechohabientes, el IMSS ha dado acceso a servicios de salud de alta especialización y un gran espectro de prestaciones de seguridad social, materializando la salud como un derecho universal inalienable. Román Vergara agregó que "un adecuado proceso de adquisición y distribución de los medicamentos, es vital para que las instituciones públicas que salvaguardan este derecho humano, puedan cumplir cabalmente con su función".

La compra consolidada de insumos, vacunas y medicamentos del año 2017 a 2018, se asignó un monto de 58 mil 435 millones de pesos, la cual, según la postura de la entidad cubrirá el suministro de medicamentos para el presente año.

Así, para garantizar el abasto de medicinas a lo largo y ancho del país para el segundo semestre de 2019, el Gobierno Federal ha anunciado la implementación de mecanismos tales como las compras consolidadas que afirma contribuirán a eficientar dicho proceso y a reducir el impacto nocivo de la corrupción.

"Se ha difundido en medios sobre desabastos de medicamentos en distintos puntos del país y a las denuncias ciudadanas, el IMSS reveló el robo de 191 piezas de 14 medicamentos distintos de la farmacia del Hospital General de Zona número 29, ubicado en la alcaldía de Gustavo A. Madero, donde se resguardaban antiretrovirales para el tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida. Se calcula que el monto del daño al Instituto por este robo asciende a 465 mil 918 pesos", refirió Josefina Román.

"Proponemos a los integrantes del Pleno revocar la respuesta del IMSS para que realice una búsqueda de las denuncias penales y administrativas interpuestas por el robo de medicamentos en el Hospital General de Zona número 1 de Zacatecas, así como del tipo de denuncias realizadas, el estatus de cada una de ellas y, en su caso, cuáles han sido las sanciones impuestas a los responsables", concluyó Román Vergara.