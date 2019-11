INAI pide a diputados apoyo para tener presupuesto idóneo

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, aseguró que el máximo órgano garante de la transparencia ha demostrado congruencia ante los mandatos del Congreso de la Unión en materia de austeridad republicana y de anticorrupción.

En el encuentro entre la Cámara de Diputados y el INAI, Francisco Acuña y las comisionadas Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara presentaron un balance del trabajo realizado por el instituto en los últimos cinco años y solicitaron el apoyo de los legisladores para dotarlo de un presupuesto idóneo.

"No puede haber austeridad sin que la transparencia lo confirme, porque para que las instituciones públicas demuestren su honestidad en el uso de los recursos públicos para el funcionamiento de sus capacidades institucionales, se requiere de indicadores específicos, permanentemente expuestos", aseguró el comisionado presidente.

"Venimos a pedirles el respaldo porque creemos que estas instituciones han costado a la sociedad y, hay que decirlo, muchos grandes legisladores de ahora son parte del gobierno y fueron parte de la exigencia de que hubiera piso firme, no hubiera engaño gubernativo y no hubiera ocultamiento desde la más alta cúspide del Poder Ejecutivo, en los dos últimos sexenios", puntualizó Acuña.

En tanto Josefina Román Vergara enfatizó que el INAI tiene un presupuesto para este ejercicio fiscal de 927 millones de pesos, pero, además de los sujetos obligados federales, tiene facultad de atracción y el recurso de revisión de todos los órganos garantes locales; ya que el trabajo del Instituto se multiplicado, pues dejó de ser una entidad federal para abarcar el ámbito nacional. Durante su intervención, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena afirmó: "hemos recibido ya un millón 200 mil solicitudes, lo que equivale a un incremento del 1391%, desde que se crearon las leyes de transparencia en este país, y confirma el interés ciudadano en conocer más de los asuntos públicos".

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, dijo reconocer "la importancia que tiene para un Estado democrático, el que tengamos un órgano autónomo garante de derechos fundamentales". Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Partido de Acción Nacional (PAN), afirmó que el INAI ha pasado la prueba de honestidad, capacidad profesional, independencia y carácter. Por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado Raymundo García sostuvo que el INAI es una Institución en la que la ciudadanía ha depositado su confianza para poder tener acceso a la información pública, lo que ha permitido a disminuir la corrupción.

En el encuentro participaron también la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna; la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Julieta Macías; el diputado del PAN, Marco Antonio Adame, y la diputada priista Dulce María Sauri, así como el diputado Raúl Bonifaz, a nombre del coordinador parlamentario, Mario Delgado.