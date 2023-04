Inai sirve para destapar casos de corrupción

A-AA+

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha servido para destapar casos de corrupción.

El presupuesto asignado en 2023 al Inai asciende a mil 47 millones 186 mil 948 pesos, que representa un costo de 0.71 centavos mensuales para cada mexicano.

Fuentes consultadas señalan que después de la huida de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, los cálculos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mostraron que las denuncias que se había presentado ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) exhibían un supuesto desvío de recursos públicos federales por arriba de 60 mil millones de pesos, cifra con la que alcanzaría para cubrir 57.2 veces el presupuesto del instituto.

En el caso de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, dejó una deuda estatal superior a los 36 mil millones de pesos, este monto alcanzaría para cubrir 34.37 veces el presupuesto del organismo.

En 2014, Banamex denunció a Oceanografía por un fraude de 585 millones de dólares, operado mediante la entrega en garantía de documentos falsos de Pemex, es decir, 10 mil 512 millones de pesos con el tipo de cambio actual, cifra que alcanzaría para cubrir 10.03 veces el presupuesto del Inai.

Entre 2013 y 2019, diversas instancias del Ejército pagaron 2 mil 371 millones de pesos a 250 a compañías que fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fantasma. Cifra que alcanzaría para cubrir 2.2 veces el gasto del Inai.

Las fuentes consultadas resaltan que la construcción de la Estela de Luz, en el gobierno de Felipe Calderón, se estimó en 398 millones de pesos, y al final se gastaron mil 304 millones, monto que alcanzaría para cubrir 1.2 veces el gasto del organismo.

La ASF detectó en 2019 un uso irregular de más de 100 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que representa 9% del presupuesto del Inai.

Mario Mendoza, exintegrante del instituto, advierte que en caso de que desaparezca el Inai, la ciudadanía ya no podría recurrir a alguna instancia para quejarnos sobre la respuesta que brindan los sujetos obligados.

"Las resoluciones del Inai son vinculantes, no opcionales, entonces se da un plazo para atenderlas y que el sujeto obligado brinde la respuesta... sin el quórum del instituto, ya no pueden realizarse las sesiones, hay rezago, al no tener resoluciones no hay respuestas", dijo.