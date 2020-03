Inai suspende plazos para atención de información por coronavirus

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) suspendió los plazos, del lunes 23 de marzo al viernes 17 de abril, para atender todas las solicitudes de información y datos personales; la resolución de los recursos de revisión; las notificaciones de los recursos de revisión, y las sanciones y denuncias interpuestas contra las dependencias que incumplan con sus deberes de transparencia.

Debido a la contingencia sanitaria del coronavirus (Covid-19), el Inai suspendió los plazos de atención al considerar que las instituciones gubernamentales no tendrán suficiente personal para resolver, por ejemplo, las solicitudes que lleguen durante estos días.

"Los particulares que así lo deseen podrán seguir ingresando sus solicitudes a la Plataforma y el Infomex federal y estas se recibirán por las dependencias, podrán contestarlas, lo que sí es que el plazo de 15 días (que tiene una institución para contestar) va a correr a partir de que regresamos a los días en que se termina la suspensión", explicó el comisionado Oscar Guerra Ford en una sesión extraordinaria del pleno del Inai.

Los comisionados también determinaron, "por causa de fuerza mayor", ampliar el periodo que tienen las instituciones para cargar su información de obligaciones de transparencia en el Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional.

El comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov reiteró que el INAI seguirá trabajando y que sus decisiones se tomaron a partir de la información de las autoridades mexicanas y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual apunta a que nos perfilamos a un aumento en las fases de la contingencia del coronavirus.

"La información está en las oficinas de los entes gubernamentales y si va a haber una reducción presencial de personal, aunque no dejen de laborar, esto va a complicar la entrega física de este ejercicio (de transparencia) por un tiempo", señaló Monterrey Chepov.

En la sesión extraordinaria el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, informó que su dependencia y la Secretaría de Salud (Ssa) instalaron un mecanismo de transparencia proactiva para que la gente pueda solicitar información sobre temas de salud, esto sin esperar los plazos de diez, 15 o más días que algunas instituciones fijan para dar respuesta a las solicitudes.

"Mucha gente no va a efectuar en este contexto solicitudes formales, en medio de una pandemia la gente no va a esperar que formalmente se cumplan los plazos para que el sujeto obligado le conteste (...) por eso viene la vía dinámica, la vía proactiva.

"El Inai buscó entablar con la Ssa y ya lo notificamos, que abrimos una ventanilla telemática, vía teléfono e internet, para que por nuestros portales de ambas instituciones estemos atentos a darle seguimiento a un servicio temporal atípico, extraordinario, que pude ser el de reforzar situaciones de emergencia de información", dijo Javier Acuña.

El comisionado presidente aseveró que el Inai respaldará el derecho a saber de las personas en esta situación de emergencia, y estimó que por internet y a través de su Centro de Atención a la Sociedad (CAS) se estarán recibiendo llamadas de emergencia de gente solicitando de información.