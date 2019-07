Inauguran cruces peatonales para animales en San Nicolás de los Garza

El municipio de San Nicolás de los Garza, perteneciente a la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, busca ser ejemplo en la implementación de políticas públicas en favor de los animales tanto callejeros como domésticos. Debido al alto índice de perros y gatos sin hogar y a la alta urbanización en el municipio, diputados y regidores han impulsado la política de Bienestar Animal, misma que, según explicó a EL UNIVERSAL el secretario de Desarrollo Humano del municipio, Daniel Carrillo Martínez, se busca empujar incluso a nivel estatal.

"Trabajamos con ONGs para recuperar la mayor cantidad de animales callejeros posibles, desparasitarlos, esterilizarlos y encontrarles un hogar. Debemos incentivar la cultura de adopción".

Como parte de estos esfuerzos, el pasado martes 16 de julio se inauguraron los nuevos cruces peatonales para animales, especialmente canes, en cinco puntos de alto flujo vial. Estos cruces cuentan con señalamientos bajo la leyenda "Déjame cruzar, no me atropelles por favor, cruzo la calle con la inocencia de un niño, como lo haría tu hijo" los cuales busca sensibilizar a los conductores "respecto a la presencia de otros seres vivos en situación de vulnerabilidad" agregó el Secretario.

"Implementar este tipo de medidas es un ganar-ganar. Por un lado, nosotros fortalecemos el control de velocidad y la cultura vial, y por el otro, se protege a los animales que se encuentran en riesgo", explicó Carrillo.

Aunado a esto se llevan a cabo cursos de adiestramiento animal cada tercer domingo dentro de San Nicolás de los Garza; esto con el fin de que los propietarios tomen conciencia sobre sus mascotas y les generen el hábito de transitar por los nuevos cruces con señalamientos para que en caso de escaparse, los animalitos procuren esas zonas. Aunque no se cuenta con una cifra oficial por parte del municipio, las últimas estadísticas arrojadas por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) estiman que en el estado hay un aproximado de medio millón de canes en situación de calle.