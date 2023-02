Inauguran la principal vialidad al AIFA

A-AA+

NEXTLAPAN, Méx., febrero 16 (EL UNIVERSAL).- A casi 11 meses de que se puso en operación el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum; los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza y el de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, inauguró el Camino Libre a Tonanitla, una vía de 14. 1 kilómetros que será el acceso directo al aeródromo, desde el Puente de Fierro en Ecatepec, hasta la Glorieta de la terminal aérea.

El presidente dijo que se siente muy contento y orgulloso porque se tomó la decisión de construir el AIFA y de no continuar con la realización del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), porque saldría más caro y no se concluiría en todo el sexenio.

Con esta obra el traslado del centro de la Ciudad de México al AIFA será de 50 minutos y sin tráfico hasta en media hora, comentó.

Además de reducir el tiempo de traslado el complejo aeroportuario permitirá el desarrollo urbano de esta zona del Valle de México hacia donde tiene más viabilidad, dijo.

La región donde se edificaba el NAIM en Texcoco está completamente saturada no hay servicios, falta agua, no hay vialidades, en cambio en la zona del AIFA hay un crecimiento a futuro, hacia el estado de Hidalgo.

"Estoy muy contento por esta obra agreguen que es inversión pública, no es una autopista de cuota, es una inversión de 7 mil 500 millones pesos, el apoyo que significa para muchos trabajadores, que les agradecemos por aplicarse en terminar esta obra, a los empresarios, a todos", expresó.

La vialidad a la que se destinaron 7 mil 500 millones de pesos será libre de peaje para los conductores que quieran llegar por esa zona del Valle de México a la Base Aérea de Santa Lucía donde se encuentran las instalaciones aeroportuarias y según las autoridades federales el trayecto desde ese punto será de nueve minutos, lo que ahorrará tiempo a los usuarios del aeródromo.

El camino es de tres carriles por cada sentido y está dividido por un separador central. De las vías de acceso al aeropuerto es la primera en la que los usuarios no pagarán cuota para llegar, porque se han construido otras carreteras, pero son de peaje.

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que la obra permitirá reducir el trayecto de más de 14 kilómetros, de 45 a menos de 10 minutos, lo que mejorará la conectividad de esa zona del noroeste de la entidad.

Además, de que mejorará la conectividad permitirá el desarrollo comercial e industrial de la región de los cinco municipios aledaños al AIFA: Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Nextlalpan y Tonanitla.