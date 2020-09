Inauguran primer palacio municipal rehabilitado tras terremoto del 7S

El nuevo palacio municipal de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, uno de los varios que sufrieron severos daños con el terremoto del 7 de septiembre de 2017 en la región del Istmo de Tehuantepec, quedó terminado y se inauguró este lunes, en el tercer aniversario del movimiento telúrico.

La ceremonia de inauguración fue discreta. Por la pandemia del Covid-19, las autoridades municipales pidieron a la población, que aportó sus donativos en dinero y materiales de construcción como arena y cemento, que no acudiera para no arriesgar su salud.

El palacio municipal de Asunción Ixtaltepec es un edificio de dos plantas, cuenta con 22 oficinas, tres salas de juntas y un salón de usos múltiples para 50 personas, además, dispone de tres salidas de emergencia y cuatro rampas para discapacitados.

Durante la noche del temblor, también resultaron dañados los palacios municipales de Unión Hidalgo, Juchitán y Salina Cruz. Solo los de los primeros dos municipios están siendo intervenidos con recursos del Programa Nacional de Reconstrucción. El del puerto, quedó pendiente para 2021.

El presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, Óscar Toral Ríos, recordó que el año 2017, las tragedias comenzaron con la prolongada sequía que vivió la región de enero a mayo, después siguieron las tormentas tropicales Beatriz y Calvin, que destruyeron los caminos, y luego vino el terremoto.

"Fue un año difícil, pero con el respaldo de la ciudadanía y el acompañamiento solidario del gobierno oaxaqueño, se logró salir avante de esas tragedias. Tras el terremoto, la prioridad fueron las viviendas, luego el tema de salud y la educación y al último quedó la construcción del palacio", señaló.

"Así lo hicimos", dijo el edil, "porque no podíamos dejar a la gente a la intemperie. Aquí se dañaron mil 200 viviendas y por eso Ixtaltepec fue el primer municipio dañado por el terremoto, que empezó a construir sus casas y entregarlas a los damnificados".

En la primera semana de marzo de 2018, seis meses después del temblor, las autoridades municipales ordenaron la demolición del viejo palacio que se mantuvo de pie durante 70 años, y la construcción del nuevo edificio comenzó el 23 de abril de este año.

"Si le ponemos valor económico a la obra, podría decir que se invirtieron 17 millones de pesos, de ellos, el pueblo aportó el 20%, el ayuntamiento dio otro 20%, mientras que los gobiernos estatal y federal aportaron el 60% restante", señaló.

Al evento de inauguración llegó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, quien prometió que en este año quedarán reconstruidas todas las escuelas dañadas por el terremoto. "A pesar de las sequías, temblores y pandemias, Oaxaca saldrá adelante", vaticinó.

Murat Hinojosa recordó el dolor que envolvió a las familias istmeñas después del sismo y señaló que ante esa adversidad, nunca se sintió solo porque contó con el apoyo y la fortaleza de hombres y mujeres del Istmo.

Murat también convocó a los oaxaqueños a sumarse a "la gran transformación" que vive la entidad con el impulso del gobierno federal, o la 4T, apoyando el proyecto del Corredor Interoceánico, y el Programa de Desarrollo del Istmo.

"¡Misión cumplida!", dijo emocionado el edil ixtaltepecano, antes de descubrir la placa conmemorativa, y después encabezó un recorrido por las instalaciones del nuevo edificio. "No invitamos a la población para cuidarla, para que no se contagie", asentó.