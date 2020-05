Incautan paquetes de cocaína en Manzanillo con escudo del Benfica

Alrededor de 45 kilogramos de cocaína fueron incautados por la Secretaría de Marina y Armada de México en el puerto de Manzanillo, Colima, provenientes de Guayaquil, Ecuador. El buque con la mercancía lleva el nombre "Long beach trader" y navegaba con bandera de Malta.

Lo particular de este suceso del pasado 7 de mayo, es que algunos de estos paquetes de cocaína tienen el símbolo del club portugués Benfica según información del diario portugués "O Jogo".

Las drogas no es algo nuevo en el cuadro de las Águilas.

En el 2015, José Carrico, en ese entonces director del departamento de apoyo a los jugadores del Benfica fue detenido en un auto oficial del club cuando llegaba al estadio de La Luz con dos kilos de cocaína. Carrico, quien era fiel colaborador del presidente del club Luis Felipe Vieira, fue vinculado con un grupo de narcotraficantes colombianos que utilizaban al estadio como punto de partida para la distribución.

El caso fue dado a conocer hasta dos meses después, gracias a las amistades de Vieira con los empresarios de la comunicación, y cuando esto salió a la luz, se trató de desvincula a Carrico de todo lo que tuviera que ver con al directivo.

Vieira, presidente del Benfica desde el 2003, tiene una serie amplia de investigaciones en su contra que van desde tráfico de influencias hasta vínculo con el narcotráfico, con lo sucedido en el 2015. Desde su aparición en el mundo del futbol en los 80, sus movimientos siempre han sido criticados al ser oscuros por estar llenos de vínculos extraños. Ha sido reelegido en cinco ocasiones como presidente de las Águilas, no todas en los contextos más claros.

En el 2018 se abrió una investigación en si contra señalándolo de "corrupción, obtención de beneficios indebidos, tráfico de influencias y fraude fiscal agravado".

Acusaciones que han quedado archivados o no han sido refrendadas, según investigaciones de diarios portugueses por las grandes influencias del directivo.

En la cuestión del futbol mexicano, Luis Felipe Vieira ha estado involucrado en los fichajes de dos delanteros aztecas: en el 2006 con el fichaje de Francisco "Kikín" Fonseca, el cual no duró más de seis meses en el club de las Águilas y en 2016 de Raúl Jiménez, la que en su momento fue la transacción más cara en la historia del club, al pagar por él más de 20 millones de dólares.