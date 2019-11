Incendiados otros tres vehículos en Ciudad Juárez; empresarios claman por seguridad

Protección Civil y bomberos atendieron a tres autos que fueron incendiados intencionalmente durante la madrugada en dos puntos de Ciudad Juárez Chihuahua, de acuerdo con El Diario de Juárez.

El primer incidente fue reportado al sur de Ciudad Juárez, de acuerdo al diario citado anteriormente. Los servicios de emergencia se trasladaron a las calles Esteban Hernández y Victor Manuel Álvarez, cerca de la carretera Panamericana donde atendieron el reporte de un vehículo estacionado en llamas, un Chevrolet Spark de modelo reciente.

Posteriormente, el segundo incidente ocurrió entre las calles Capulín y Cártamo de la colonia Granjero. Ahí, sujetos no identificados prendieron fuego a dos autos que se encontraban estacionados a las afueras de un negocio de venta de autopartes.

El Diario de Juárez refiere que en los dos puntos mencionados de la capital chihuahuense, se podía ver residuos de los galones que fueron utilizados para incendiar los vehículos.

EMPRESARIOS REPUDIAN VIOLENCIA

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, emitió un comunicado donde repudian los actos vandálicos y la violencia e inseguridad vivida en el estado, así como la masacre de la familia LeBarón.

Acorde al Diario de Juárez, en el oficio emitido por el consejo empresarial, se exhorta al Gobierno federal a emprender una efectiva estrategia de coordinación para hacer frente a la problemática que aqueja a la frontera.

Además, los empresarios pidieron que sean definidas las acciones que deberá emprender la Guardia Nacional en materia de seguridad y no distraerlos en materia migratoria.

No obstante, el oficio también exhorta las al Gobierno estatal y municipal a que la seguridad sea reforzada a través de estrategias efectivas que "generen resultados en el corto plazo y atiendan este llamado de auxilio de la sociedad".

Según el diario citado anteriormente, refiere que los integrantes del CCE expresaron que es urgente que sea revisada la estrategia de combate a la delincuencia en su totalidad por parte de las tres órdenes de Gobierno.

"Confiamos firmemente que solo con una real coordinación entre la Federación, el Estado y el Municipio podemos tener resultados diferentes", señala el oficio emitido por el CCE.

Finalmente, el consejo empresarial reiteraron su apoyo y respaldo a las acciones emprendidas por las autoridades para mejorar la seguridad.

"Reiteramos nuestra intención y compromiso de seguir colaborando de manera institucional con los diferentes órdenes de gobierno para el beneficio de los Juarenses", finalizó.

INCENDIAN CAMIÓN CON OBREROS

La jornada violenta que se vivió en el estado de Chihuahua entre las noches del martes y la madrugada del miércoles, dejó un saldo ocho muertos, 10 camiones incendiados, cinco vehículos particulares y 14 obreros lesionados con quemaduras.

Estos sucesos tuvieron como propósito general el caos y propagar el miedo previo a un cateo que sería efectuado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de la ciudad

El Diario de Juárez recogió testimonios de los obreros de la maquiladora Termocontroles, cuyo camión fue incendiado por un grupo criminal.

De acuerdo con el testimonio de Ángela Avelar de 53 años, esposa de uno de los obreros afectados, recogido por el mencionado diario, su esposo le relató que vió bajar a mujeres del camión con fuego en la espalda.

"Mi esposo me dijo que fueron segundos, y que como pudieron se bajaron. Dijo que se veía cómo corrían las señoras con la lumbre en la espalda".

La señora Avelar se encontraba en el área de Urgencias al momento que era entrevistada por El Diario de Juárez, donde refirió que su esposo había resultado con quemaduras en el rostro y brazo izquierdo, derivado del ataque perpetrado por sujetos armados que detuvieron el camión a las 0:55 horas entre las Avenidas Tecnológico y Granjero.

"Dice que se les atravesó un taxi y una camioneta. Se bajaron varios y le dijeron al chofer que abriera la puerta. El chofer no quería pero lo amenazaron y tuvo que abrir, y al hacerlo se subieron varios", contó.

Prosiguió con su relato: "Les dijeron que sacaran el celular y la cartera y que la pusieran en el sillón, en el asiento. Les dijeron que se los iba a cargar, que el que se salió la libró y el que no ya se chingó. En eso les empezaron a rociar gasolina y al momento en que comenzaron a salir (los obreros) le prendieron lumbre al camión".

El marido de Ángela fue uno de los ocho lesionados que fueron llevados al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social 35. En tanto, el hospital del IMSS 66 fueron trasladados seis lesionados más.

Según los informes proporcionados por los hospitales y retornados por El Diario de Juárez de los 14 lesionados, 10 ya fueron dados de alta.

"Mi esposo es de Durango y lleva 30 años aquí, se vino para trabajar. Lleva 15 años en esa planta y nunca le había pasado algo como esto. Si mucho se quedaba media hora el camión cuando no jalaba, pero nunca una cosa así tan fea. En los 15 años nunca le había pasado nada...", refirió la mujer.

En ese mismo nosocomio, arribó Martha López de 50 años, quien acudió para saber el estado de salud de su hermana Carmen López, de 41 años, quien también resultó lesionada derivada del ataque.

Acorde al testimonio recabado por El Diario de Juárez la mujer refiere que se enteró a través del aviso de su sobrino.

"Apenas nos avisaron en la mañana que les habían prendido el camión pero no sabemos ni cómo está porque no nos han dicho nada. Nos avisó mi sobrino, es el hijo de mi hermana. Me dijeron que hubo muchos policías buscando a los que habían hecho eso. No sabemos nada", finalizó.