Incendio consume Casa Alameda, construcción emblemática de Saltillo

"La Casa Roja", conocida en la actualidad como "Casa Alameda", una construcción del siglo XIX y emblemática para la ciudad de Saltillo, quedó hecha cenizas al suscitarse un incendio este jueves por la madrugada.

El siniestro inició aproximadamente a las 00:50 horas y fue reportado por los vecinos al 911. Aunque estuvo confinado a la propiedad, se requirió la evacuación de al menos un edificio de departamentos y una tienda de conveniencia con un número aproximado de 20 personas. De acuerdo con diversos medios de comunicación, testigos señalaron que previo al siniestro, se habría registrado un apagón que pudo provocar un corto circuito.

Al lugar arribaron bomberos, que poco pudieron laborar, pues al ser un edificio de madera, las llamas se propagaron rápidamente. No se reportan personas lesionadas, ya que los trabajadores del espacio que era utilizado como cafetería y centro cultural, pudieron ser evacuados antes de que las llamas se propagaran. La edificación se encuentra ubicada a un costado de la Alameda de Zaragoza, en el cruce de las calles Guillermo Purcell y Miguel Ramos Arizpe del primer cuadro de la ciudad.

De estilo francés y pisos de madera, fue habitada por el exgobernador de Coahuila, Ignacio Cepeda Dávila, quien se suicidó en 1947 en dicho lugar. También albergo diversas instituciones educativas como la Escuela Superior de Música de la UAdeC, el Instituto Excélsior, la Universidad Jaime Balmes, Guardería Cri-Cri; así como el Tribunal Supremo del Estado; y las Escuelas de Contador Público, Psicología, Filosofía y Letras y Administración de Empresas. A través de sus redes sociales, "Casa Alameda" expuso que el edifico fue un fiel testigo del crecimiento de Saltillo y llegó a ser un icono entrañable y punto de referencia para todos los ciudadanos.

"Nos sentimos en un gran pesar ante los hechos acontecidos durante la madrugada de ayer, ya que hemos perdido 100 años de historia, un futuro en pro de la cultura, un punto de encuentro y una base de recuerdos muy grande. Esperamos que este suceso desarrolle conciencia en todos nosotros y valoremos los recintos que tantos valores e historia continúan teniendo, porque sin iconos que nos recuerde todo lo que se ha logrado, no seríamos nada. No es un adiós, es un hasta pronto".