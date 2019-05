Incendio de bidón en gasolinera deja lesionados a un padre y su hija de 7 años en Querétaro

Una niña de 7 años de edad y un hombre adulto (hija y padre) resultaron lesionados por un incendio en una gasolinera mientras cargaban combustible en un bidón. El incidente tuvo lugar en la comunidad de Ahucatlán, en el municipio de Pinal de Amoles, en la sierra gorda de Querétaro.

En un video de 10 segundos que circula por redes sociales, se ve a un hombre cargando un bidón que se encuentra en la caja de una camioneta tipo pick up, junto a la garrafa está una niña de 7 años con una falda, de pronto una chispa generó una llamarada que alcanzó a las dos personas.

"Fue una deflagración que se da por los vapores al momento de cargar bidones y con una carga estática presumiblemente por la ropa que traía la niña, se genera una ignición súbita", explicó Gabriel Bastarrachea Vázquez, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.

Aclaró que no se trató de una explosión y que las dos personas lesionadas fueron trasladas al Hospital General de Jalpan de Serra en donde se reporta su estado de salud como estable.

"Se subió por redes sociales un video que sucedió en Ahuacatlán, Pinal de Amoles, en donde se indica que explotó una gasolinera, no explotó la estación de servicio", reiteró el funcionario estatal.

En tanto, la unidad municipal de Protección Civil de Pinal de Amoles reportó que la niña sufrió quemaduras de primero y de segundo grado.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado 14 de mayo, hasta hoy se hizo viral el video de lo sucedido.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES