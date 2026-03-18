Incendio en Dos Bocas, deja saldo de cinco muertos

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de cinco personas murieron como resultado de un incendio y explosión que se registró alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), se trata de cuatro hombres y una mujer que laboraban para una compañía de seguridad que le brinda servicios a la petrolera, quienes perdieron la vida afuera de las instalaciones.

"Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que, debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación", dijo la empresa.

Sin embargo, se ha señalado que desde tempranas horas se había reportado una fuga de gas y que al momento en que los trabajadores arribaron en el vehículo, al aproximarse al complejo petrolero, hubo un chispazo que incendió el vehículo.

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Todo parece indicar que, aunque lograron descender de la unidad corriendo en diferentes direcciones, algunos de ellos hacia un canal de agua, fueron alcanzados por las fuertes llamas, perdiendo la vida en el sitio.

De acuerdo con un comunicado de Pemex, al momento, el suceso se encuentra controlado y no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores.

Pemex expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas.

Más temprano, en otro comunicado, Pemex precisó que, alrededor de las 6:00 hrs. se detectó incendio alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería olmeca.

"Se asume que debido a las lluvias torrenciales con inundaciones en la zona se generó una acumulación de posibles residuos de hidrocarburos. El incidente se encuentra en proceso de control con personal de contraincendio de Pemex", se lee.

Asimismo, refiere que, las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas.