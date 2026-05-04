Incertidumbreen Sinaloa tras salida de Rocha

Culiacán, Sin.- En dos días que han pasado sin Rubén Rocha Moya al frente de la gubernatura, los sinaloenses siguen en la incertidumbre sobre el rumbo que tomará la entidad.

Calles semivacías, retenes militares y policiacos de día y noche, negocios cerrados y la violencia que no para siguen siendo el panorama, al menos en la capital, Culiacán.

Mientras Yeraldine Bonilla Valverde, tomaba protesta el viernes como gobernadora interina, el conductor de un vehículo tipo sedán fue acribillado de nueve balazos en la zona del Pedregal del Humaya, a seis kilómetros de la sede del Congreso del estado, dominado por Morena y sus aliados del PVEM y PT.

Ya cuando se encontraba despachando en el Palacio de Gobierno, se registró un muerto más por ataque directo frente al Súper Ley, un centro comercial sobre el Boulevard Lola Beltrán.

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En su primer discurso como mandataria estatal, Bonilla Valverde calificó de "falsas" y "dolosas" las acusaciones de narcotráfico contra Rocha Moya, su mentor, quien alguna vez le dijo que fue "meserita de una lonchería" antes de llegar a ser diputada local de Morena, seleccionada mediante tómbola.

Desde el viernes por la noche, Rocha Moya desapareció de la escena pública de Sinaloa, y según los culichis se refugia en su domicilio del fraccionamiento Musalá Isla Bonita, una de las zonas residenciales de mayor plusvalía de la capital sinaloense, en compañía de sus escoltas.

"Culiacán quiere vivir en paz", señala un espectacular ubicado a unas calles de la entrada de dicho conjunto habitacional, como para recordarle al morenista la principal petición de los sinaloenses en estos tiempos de inseguridad y violencia por la división entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa.

En bares y restaurantes, algunos culichis celebraron la separación temporal del cargo de Rocha Moya, a quien señalan ya como el principal responsable de la situación que afecta a Sinaloa.

Un comerciante del centro, que no quiso entrevista por temor a represalias de "Los Chapitos" o "La Mayiza", reitera que la situación comercial y económica en la capital empeora cada vez más. "Todos los días son difíciles, por los cierres de negocios. No sabemos en qué iremos a parar", lamenta.