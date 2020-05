Incierto aún, regreso a la actividad de la Liga MX: López-Gatell

El regreso a la actividad de la Liga MX, Liga Mexicana de Beisbol y otras Ligas y compañías que organizan eventos deportivos profesionales en México es incierto, según el subsecretario de Salud Pública, Hugo López-Gatell.

"Son un conjunto de factores (que se necesitan para reiniciar las actividades deportivas). Hay dos elementos para considerar: primero, la salud. A lo cual se le dará prioridad", sostuvo López-Gatell en su conferencia vespertina. "Esto lo que se requiere el mayor tiempo posible no haya actividad en el espacio público para prever los contagios". El Subsecretario de Salud sostuvo que un segundo elemento que están considerando son los efectos negativos que tendrían en la economía.

"Tenemos que encontrar el punto para abrir. La apertura será escalonada, organizada y va a considerar factores de la actividad económica y social. Se considerará las zonas vulnerables" añadió el funcionario. También reconoció que ha habido comunicación con directivos de la Liga MX para hablar sobre la posible reinicio de actividades de este certamen. "Nos reunimos previo al inicio de la jornada de Sana Distancia. Tuvimos una reunión muy proactiva, ahora tenemos que continuar con ese esfuerzo", se limitó a decir.

Algunas ligas de fútbol en el mundo, como España o Alemania, se encuentran en un intento por reactivar su actividad. En ambos países ya tienen fechas pactadas para jugar sus primeros partidos y algunos clubes ya realizaron algunos entrenamientos. Sin embargo, no han estado a salvo de problemas. El pasado 5 de mayo, la DFL, la Federación Alemana de Fútbol, publicó que diez jugadores dieron positivo a la prueba del Covid-19. No se divulgaron los nombres ni los clubes a los que pertenecen, pero incrementaron las dudas si es lo correcto reactivar la Bundesliga.

Hasta ahora, ninguna liga latinoamericana, salvo Nicaragua, ha reactivado sus Ligas profesionales desde que estalló la emergencia sanitaria, a mediados de marzo.