Incongruente que AMLO proponga reformar artículo 33, señala Creel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, señaló que el artículo 33 constitucional, que prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en asuntos políticos del país, no debe reformarse, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El artículo 33 de la Constitución no debe variar en cuanto a su alcance de lo que puede y no puede hacer un extranjero en México. Es inimaginable que, en cualquiera de estas situaciones o categorías, un extranjero pueda participar. Estoy absolutamente en contra de ello", aseguró.

Añadió que la iniciativa del titular del Ejecutivo va en contra de la tradición constitucional de México y del mundo, por lo que trabajará para evitar que se apruebe en la Cámara de Diputados.

"Yo espero que no (haya los votos necesarios para aprobar la iniciativa), y haré todo lo posible porque no se sumen el número de votos requeridos", y refirió que ninguna de las Constituciones que ha tenido México desde 1824, ni siquiera las más centralistas, como las de 1836 y 1843, han permitido que los extranjeros participen en política.

Además, dijo que es incongruente que el presidente Andrés Manuel López Obrador proponga reformar el artículo 33 de la Constitución, y por otro lado, se oponga a las críticas hacia su gobierno de los congresistas extranjeros.

"A mí me parece totalmente inconsistente e incongruente la posición que tuvo ayer el Presidente de la República y la que ha tenido con los congresistas extranjeros, con la modificación del Artículo 33 de la Constitución. Son dos posiciones contrarias", dijo.