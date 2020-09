“Increíble que quien ya se hundió en el fango se siga hundiendo”, dice Aristegui a Ciro Gómez Leyva (VIDEO)

La periodista Carmen Aristegui criticó los dichos de Ciro Gómez Leyva, quien aseguró que las investigaciones que la periodista hizo sobre el exfuncionario Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre sólo son fake news.

En su programa de radio, Aristegui sostuvo que todos los elementos de los reportajes presentados como parte del caso del exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están sustentados, y por ello fue que la administración pasada emprendió un proceso legal en contra de Gutiérrez de la Torre.

Señaló que hay elementos muy contundentes sobre la supuesta participación de Gutiérrez de la Torre en una red de trata de personas, que tendrán que ser revisadas y corroboradas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) ahora que se ha reabierto el caso.

“Es un periodista que se ha hundido. Se ha hundido en el fango y no quiere salir, sino que quiere seguirse hundiendo en este fango y no sabemos porqué razones. Ha dicho que esta investigación es una fake news. Miente, miente y miente, por los cuatro costados”, añadió.

Aristegui expuso que las indagatorias que ella y su equipo realizaron en su momento cobran mayor validez luego de que por ella se emprendiera una investigación judicial en contra del expriista y luego su procesamiento.

“Desde aquí sostenemos absolutamente cada una de las palabras, cada uno de los audios, cada uno de los documentos, cada una de las fotografías, cada uno de los elementos que conforman esta investigación especial que se publicó en MVS Noticias, hace ya algunos años, y que derivó en una investigación formal y en el procesamiento de Gutiérrez de la Torre”, expresó.

Recalcó que al ser una investigación realmente sustentada y verídica, fue que las autoridades profundizaron el caso. Sin embargo, los recursos que utilizó Cuauhtémoc Gutiérrez fueron los que dejaron que el caso se detuviera. A pesar de ello, la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy, informó hace unos días que asunto se retomará.

“Así que el que no quiera creer la historia Gutiérrez de la Torre que no la crea, pero la investigación periodística está verdaderamente amarrada por los cuatro costados. El trabajo de varios colegas periodistas en estas investigaciones especiales en las que pudimos desarrollar asuntos muy relevantes. No solamente la ‘Casa Blanca’ de Enrique Peña Nieto, sino otros casos importantes. Uno de ellos es éste, el caso Gutiérrez de la Torre, y pues esta mañana, ¿dónde más?, fue a exponer lo que fue a exponer en la radio mexicana. Y el papel del periodista que lo convoca y que le permite exponer sus argumentos, pues miente al decir que la investigación del caso es fake news“, recalcó.

La periodista detalló en un segundo fragmento del programa que lo dicho por Gómez Leyva es insostenible y que el periodista no debería hablas sobre temas que desconoce.

“Me parece increíble, increíble, que quien ya se hundió en el fango, se siga hundiendo aún más afirmando cosas que no puede sostener y eso es algo que quedará en la biografía de cada quien. En la biografía periodística de cada quien y que cada quien se haga responsable de sus hechos y de sus conductas en relación a la verdad”, expresó.

Nuevamente sostuvo la investigación que se hizo en torno a una red de prostitución supuestamente financiada con dinero público, y especificó, con dinero del PRI.

“Por lo menos, en el caso del expresidente del PRI de la Ciudad de México quedó en evidencia gracias al espléndido trabajo de nuestra colega periodista infiltrada que logró con su grabadora, de la cual nos hacemos cargo. No hay aquí nada de que nos enviaron un expediente, un audio, no hay nada de eso. De cada cosa que ocurrió los periodistas nos hacemos responsables de cómo ocurrió. Esa grabación se obtuvo directamente por parte de los periodistas con esa grabadora en la bolsa de la periodista que se infiltró para hacerse pasar como una de las varias muchachas que estaban ahí esperando su turno para ser enganchadas y prestar servicios sexuales al presidente del PRI de aquellos años, pagadas con dinero público. Dinero, suyo, dinero mío”.

Finalizó calificando como vergonzosa la conducta periodística de Ciro Gómez Leyva y apuntó que está negando la verdad.

“En materia periodística lo que estamos conociendo a los lejos, porque no lo hemos escuchado en directo, hemos recibido los reportes, hemos visto una vez más una conducta vergonzosa de un periodista que quiere negar la verdad”, puntualizó.

