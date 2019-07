Incrementa trámites para modificación de credencial para votar por cambio de sexo: INE

Los trámites de cambio de datos de sexo y nombre en las credenciales para votar en beneficio de ciudadanos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero e intersexuales y Queer (LGBTTTIQ) van a la alza, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

En casi cinco años 8 mil 642 ciudadanos que pertenecen a esa comunidad han tramitado en módulos del INE el cambio de esos datos, en protección a sus derechos a la identidad sexual y no discriminación. Así lo informó la consejera Dania Ravel Cuevas, presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política del INE.

Recordó que sólo seis entidades de la República —Ciudad de México, Nayarit, Michoacán, Colima, Coahuila e Hidalgo— tienen procedimientos administrativos para realizar la rectificación de los datos del acta de nacimiento de las personas. En estos casos el INE les ha facilitado que puedan adecuar su credencial para votar y por eso, desde 2015 y hasta marzo de este año 8 mil 642 personas han tramitado su cambio de sexo o de sexo y de nombre.

Ravel Cuevas presentó este lunes el Protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el INE, mismo que contempla mecanismos para contar con espacios seguros y libres de discriminación para la comunidad LGBTTTIQ.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que con este protocolo el instituto quiere ser "el mejor lugar para trabajar en el Estado mexicano" y hacer del derecho a la no discriminación una política interna y una realidad cotidiana.

Con ese protocolo, se informó, el INE refrendó su compromiso con los derechos, entre ellos a la identidad sexual y no discriminación y por ser una institución que defiende y protege derechos no puede tener vacíos en sus normas internas.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, por su parte recordó que según la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) 2018, el 49 % de la población oculta su orientación o identidad de género.

La razón es tratar de evitar la discriminación, pues las personas del colectivo LGBTTTIQ "experimentan de forma frecuente expresiones de violencia y restricciones sociales que afectan su bienestar y desarrollo, por lo que aún es un gran desafío para los derechos humanos poner fin a estas prácticas de rechazo y discriminación".

Así, dio la bienvenida al Protocolo del INE pues se trata de procedimientos que impulsen los derechos humanos, procedimientos que fortalezcan el derecho a la no discriminación y el respeto a las diferencias.

Confió en que con ese antecedente otras instituciones y órganos autónomos decidan transitar por rutas de inclusión, no discriminación y promoción de los derechos.