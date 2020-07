Indagan a mando por ataque a titular de SSC

La fiscalía capitalina solicitó información de un mando policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por "actividades inusuales", como parte de las líneas de investigación que se siguen por el atentado contra el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, según fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con la información consultada, esta es una de las diferentes líneas de investigación con las que se cuenta, por lo que remitieron oficios a la policía para concentrar todos los datos al respecto; sin embargo, no se precisó qué tipo de "actividades inusuales" encontraron ni de qué mando se trata.

Aunado a esto con las indagatorias lograron identificar a otros seis presuntos participantes más el día del atentado, el pasado 26 de junio en la colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, por lo que se espera que sean solicitadas a un Juez de Control órdenes de aprehensión correspondientes. La identificación de estos presuntos participantes se suma a la de los 19 implicados que actualmente enfrentan proceso por el ataque armado, quienes fueron trasladados a penales federales la madrugada del miércoles 8 de julio para garantizar la integridad del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

EL UNIVERSAL adelantó en su edición del pasado 19 de julio que la fiscalía capitalina contaba con nuevas líneas de investigación abiertas por el caso García Harfuch, y que llevarían incluso a las autoridades capitalinas a solicitar más órdenes de aprehensión. Además, que no se descartaba que dentro de estas órdenes estuvieran algunas dirigidas a integrantes de organizaciones criminales locales, esto luego de que se informara el nexo de sicarios de La Anti-Unión Tepito en el atentado.

Según la fiscalía, una célula de ese grupo participó el día del atentado, según se desprendió de los avances hasta el momento. El martes pasado, Omar García Harfuch, quien se integró a sus actividades al frente de la policía capitalina, mencionó en conferencia de prensa, al lado de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que continúan los trabajos para fortalecer la Dirección de Asuntos Internos de la policía y dar seguimiento a la depuración de agentes.

Como parte de las investigaciones, el titular de la policía capitalina también refirió que desde agosto del año pasado se tenía conocimiento de un atentado en su contra, según las indagatorias que iniciaron al respecto.

Luego de que el secretario de Seguridad Ciudadana local hiciera una aparición pública al lado de la mandataria capitalina, elementos de la Subsecretaría de Operación Policial de la SSC detuvieron a cuatro sujetos en la alcaldía Tlalpan, a quienes se les encontraron armas largas, chalecos con la leyenda de "Agencia de Investigación Criminal" y gorras con insignias CDJ y CDS, por lo que la dependencia informó que será la fiscalía capitalina la que a través de las investigaciones determine si forman parte de alguna organización criminal.

Según el avance, también a estos sujetos se les encontró un vehículo marca Suzuki, placas 160-YGH, y un engomado número MHW-8231, el cual tiene reporte de robo con fecha 12 de octubre de 2019, mismo vehículo que se encuentra relacionado en el robo a un Oxxo el pasado sábado 25 julio.

Otro de los avances con los que se cuenta es que autoridades federales hicieron un rastreo al interior de un condominio de lujo en avenida Prisciliano Sánchez, en Puerto Vallarta, luego de que obtuvieran información de que ahí estaba un domicilio presuntamente a nombre de Carlos Andrés Rivera Varela, "El Morro" o "El Firma", pero no se encontró nada al respecto.