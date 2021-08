Indagan muerte de adulta mayor en el Metro de CDMX

El pasado 12 de agosto, la señora María de la Luz Calderón, de 83 años, quedó atorada del pie izquierdo al salir un vagón del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la estación Rosario, y fue arrastrada varios metros, lo que le causó la muerte.

Según los testigos del incidente, cuando la víctima quedó enganchada, usuarios bajaron la palanca de emergencia para que el convoy no arrancara.

A pesar de eso, el tren arrancó llevándose a la mujer, hasta que el conductor detuvo la marcha. Al lugar acudió seguridad del Metro para atender a la adulta mayor, por lo que fue trasladada al hospital San Ángel Inn en Chapultepec.

Sin embargo, por las lesiones causadas por el avance del convoy, la mujer perdió la vida minutos después, por lo que se dio parte al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), quien dio inicio a la indagatoria CI-FICUH/CUH-5/

UI-1 S/D/115/08-2021.

De acuerdo con fuentes, los familiares de la víctima acusaron que el STC no ha querido dar acceso al seguro en caso de accidentes al interior de las instalaciones del Metro, por lo que no se han hecho cargo de los gastos.

El parte realizado por elementos de la Policía de Investigación (PDI) señala que "se atoró su pie izquierdo al momento en que las puertas del vagón del Metro se cierran, siendo arrastrada por algunos metros".

Además, señalaron que los usuarios sí activaron la palanca de emergencia, pero el tren siguió su marcha.

La fiscalía capitalina inició las investigaciones correspondientes y se giraron los oficios para que los agentes iniciaran la integración de la carpeta de investigación del hecho.

Uno de los datos anexados es que presuntamente se tardaron en darle atención médica a la mujer de 83 años, lo que pudo contribuir a su muerte.

También se indaga si hubo alguna omisión por parte de los trabajadores del Metro, al no detener el convoy cuando ya se había activado la palanca de emergencia.

Este no es el único caso en donde familiares de personas accidentadas en el Metro señalan la falta de pago por parte de la institución, ya que en mayo pasado, un grupo de manifestantes cerró la calle Arquitecto Carlos Lazo para exigir el pago de la indemnización de la única persona que perdió la vida en el accidente de la Línea 1.