Indagan muerte de "Maestrin", principal narcomenudista en Álvaro Obregón

La Procuraduría capitalina investiga el asesinato de uno de los principales líderes narcomenudistas en la alcaldía Álvaro Obregón, Maximino López, "El Maestrin", como parte de la disputa por el territorio que desencadenó una ola de violencia en la demarcación al lado de sus antagónicos encabezados por Jonathan Canchola, alias "El Lenin" Canchola.

Las organizaciones de ambos líderes pelean el narcomenudeo en la demarcación por lo que el asesinato de "El Maestrin" corresponde a esta disputa.

De acuerdo con la carpeta CI-FAO/AO-2/UI-3 S/D/19760/11-2019, el sábado pasado luego de una cena familiar, "El Maestrin" circulaba a bordo de un automóvil Ford Figo conducido por su hijo, Daniel Eduardo "N", cuando un automóvil Jetta blanco sin placas les fue cortando camino hasta las calles de Chicago y Minas, en la colonia El Cuernito.

Según declaró la nuera de "El Maestrin", identificada como Sandra Berenice "N", los tripulantes del Jetta comenzaron a "friccionar" con ellos, por lo que en dichas calles, cerraron el paso y bajaron dos sujetos armados.

La agresión fue directa contra Maximino y su hijo, pues en medio de los disparos, Sandra alcanzó a agacharse resultando ilesa.

Sin embargo, Sandra no alcanzó a ver la media filiación de los "sicarios", por lo que no declaró a los agentes de quién pudo haber venido la agresión, aunque de acuerdo con sus trabajos de inteligencia no se descarta que haya sido orquestada por su principal rival, "El Lenin" Canchola, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Herido, el hijo del capo condujo hasta el hospital Enrique Cabrera, en donde se tuvo conocimiento de la muerte de "El Maestrin" quien recibió impactos en el tórax y rostro.

A las 06:20 de la madrugada del domingo, agentes de la policía de Investigación acudieron al hospital en donde se les notificó la muerte, por lo que reconocieron a "El Maestrin" a través de sus tatuajes con las palabras "Silvia, Maestrin, y otra palabra no legible", además en su brazo derecho llevaba un tatuaje de "Homero Simpson".