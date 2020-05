Indagan posible robo en asesinato de tres hermanas en Coahuila

El fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, descartó que el homicidio de tres hermanas trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tenga relación con su actividad profesional, pues aseveró que hasta el momento no existe dato de prueba que permita inferir el vínculo.

Según el fiscal, no se descarta ninguna línea de investigación, pero un presunto robo es una de las hipótesis que se sigue, debido a que las pertenencias de las víctimas, como celulares y una camioneta Nissan, fueron hurtadas desde dentro y fuera de la casa, en la colonia Compresora, en el poniente de la ciudad, además de que la vivienda fue hallada con signos de haber sido esculcada.

Fue la noche del jueves y primeros minutos del viernes cuando una persona allegada a la familia realizó el reporte del hallazgo de las tres hermanas: Cecilia "N", de 48 años, enfermera adscrita a la Unidad Familiar Número 46 del IMSS Gómez Palacio; Dora "N", de 56 años, subjefa de Enfermeras de la Clínica Número 71 del IMSS en Torreón, y Aracely "N", de 59 años, jefa de Grupo de Servicios Técnicos de la subdelegación, quienes fueron halladas maniatadas —una de ellas con golpes en la cabeza— y con objetos como correas de bolsas y cinturones en torno a los cuellos.

Gerardo Márquez detalló que el resultado de la necropsia practicada arrojó que dos de ellas fueron estranguladas y la otra asfixiada, por lo que presumió que el triple homicidio habría sido cometido por más de una persona. "Es prácticamente imposible el sometimiento de tres personas por uno solo", señaló.

Sobre la camioneta que fue robada y era propiedad de una de las víctimas, el fiscal informó que fue abandonada y localizada en el nororiente de la ciudad, por la carretera Santa Fe. Además, afirmó que el vehículo fue robado afuera del domicilio, por lo que en ningún momento las tres mujeres asesinadas fueron sustraídas de la vivienda.

Aseguró que por lo pronto no hay detenidos y que siguen entrevistando a personas que están colaborando con la investigación. "Se realizan pruebas periciales al vehículo y en el domicilio para encontrar huellas u objetos que pudieran aportarse a la línea de investigación", detalló.

Reconoció que son complicadas las líneas de investigación, pero la primera es la sustracción patrimonial, el robo, pero no quiso asegurarlo porque consideró que pueden resultar otras circunstancias durante el trayecto de la indagatoria.

"Se está investigando. Lo que aporte la familia será importante y podrá ser una línea de investigación. Tienen un familiar que está trabajando también en el Seguro, un hijo de ella, que es uno de los principales colaboradores para la información", indicó el fiscal.

Agregó que se cuenta con evidencias videográficas que permiten, en un inicio, empezar a diseñar la ruta de investigación, así como algunas imágenes de personas que se está tratando de identificar.

Sindicato condena los hechos. El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional del Seguro Social condenó los homicidios de tres trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, Coahuila.

A través de un comunicado, Arturo Olivares Cerda, secretario General del CEN del SNTSS, lamentó lo ocurrido y envió sus condolencias: "A sus familiares, nuestro más sentido pésame".

El CEN del SNTSS también exigió justicia para Aracely, jefa de Grupo de Servicios Técnicos de la Subdelegación del IMSS; Dora, subjefa de Enfermeras de la UMAE, No. 71, y para Cecilia, enfermera general adscrita a la Unidad de Medicina Familiar No. 46. "Su asesinato resulta indignante e incomprensible".

Demandaron que las investigaciones sean transparentes, expeditas y confiables. "La violencia es inadmisible, lo es más cuando se dirige hacia la mujer".