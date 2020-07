Indep anuncia nueva subasta el próximo domingo en Los Pinos

Jaime Cárdenas Gracia, director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), informó que ?el próximo domingo 26 de julio por la mañana se realizará una nueva subasta en el Centro Cultural Los Pinos y lo que se recaude será destinado a los municipios de Cuajinicuilapa, Guerrero y Temozón, Yucatán.

En entrevista afuera de Palacio Nacional, el funcionario federal señaló que, acatando las medidas de sana distancia, se subastarán telas, vehículos y joyas en la exresidencia presidencial.

"Se va a reiniciar un proceso en razón de la pandemia. Es reiniciar las subastas cuidando las normas de sana distancia y para que las personas que asistan no se puedan contagiar".

Cárdenas Gracia informó que tras su llegada al otrora SAE se presentó una denuncia penal contra quien resulte culpable por la alteración de algunos bienes que han sido entregados al organismo, sin embargo, detalló que "no hay nada realmente escandaloso.

"Se trata de poner orden, mucho orden en los inventarios y en los bienes que resguardamos, pero no hay nada realmente escandaloso", señaló.