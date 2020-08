Indep informa uso de los recursos que dejan las subastas

El director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Jaime Cárdenas Gracia, informó que se han destinado 800 millones de pesos a distintos fines tales como la condecoración para trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia del Covid-19 y el cambio del sistema eléctrico del Palacio de Bellas Artes, entre otros.

Los recursos provienen de las subastas con fines sociales realizadas por el Indep en el complejo cultural de Los Pinos y en las que han sido vendidas residencias, autos y joyas incautadas a integrantes del narcotráfico como Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos o Joaquín El Chapo Guzmán.

Al iniciar la quinta subasta que se realizó ayer en Los Pinos, Cárdenas Gracia detalló que el jueves y viernes de la semana pasada se reunió el gabinete social de la Presidencia de la República para distribuir cerca de 2 mil 800 millones de pesos a distintos fines sociales.

De ese dinero, destinarán 2 mil millones de pesos a la rifa del avión presidencial.

"Los recursos que se obtengan del sorteo de la Lotería en donde nosotros estamos apoyando, inyectando recursos económicos se destinarán al gasto social, a la Secretaría de Salud", agregó.

De los recursos repartidos, 250 millones fueron destinados a la condecoración Miguel Hidalgo que se entregará en septiembre a los trabajadores de la salud del país que han enfrentado la pandemia del Covid-19; 30 millones de pesos servirán para cambiar el sistema eléctrico del Palacio de Bellas Artes.

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) recibirá 179 millones de pesos para infraestructura y 145 millones de pesos más serán utilizados para infraestructura carretera en el tramo Agua Prieta-Bavispe en Sonora.

Además, 16 millones de pesos serán enviados para que pueblos indígenas de Oaxaca compren instrumentos musicales para las bandas locales y 50 millones corresponderán a Cuajinicuilapa, Guerrero.

Añadió que el Fondo de Cultura Económica recibirá más de 23 millones de pesos para la edición de libros sobre historia y literatura.

Durante la subasta de ayer, el Indep vendió 223 lotes de los 305 que ofertó y obtuvo 25 millones 200 mil 200 pesos que enviarán al municipio de Temozón, Yucatán.

Cárdenas Gracia reconoció que la crisis económica derivada por la pandemia del Covid-19 afectó las subastas del gobierno federal.

Hace 15 días, en la cuarta subasta, el Indep logró vender sólo la mitad de los lotes y no alcanzó la ganancia de salida que se calculaba de 50 millones de pesos pues sólo logró 14 millones.

Cárdenas Gracia explicó que en el Indep se ha decidido no ofertar algunos lotes debido a que se sabe que no será posible venderlos.

"Dada la pandemia y las circunstancias económicas por las que atraviesa el país, vender la mitad de los lotes ya es importante", dijo.

"Ha habido duda de si sacar autos muy nuevos, tal vez lo haga atractivo, pero tal vez la gente no tenga recursos para comprar esos bienes, también hemos detenido las subastas de joyas, pues no hemos encontrado interés".